FİNANS

Türkiye'den 9 ayda 6,7 milyar dolarlık hububat ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya: - "Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinden 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye’den 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Altunkaya, yazılı açıklamasında, son dönemlerde yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle Irak ve Suriye pazarlarında ciddi daralmaların olduğunu ancak buna rağmen ihracat rakamlarının artmaya devam ettiğini belirtti.

İhracat yaparken tek pazara odaklanmadıklarını, yeni pazar arayışlarının sürdüğünü ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinden 6 milyar 661 milyon dolarlık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise 1 milyar 451 milyon dolarlık hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği, eylül ayında gerçekleştirdiği 182 milyon 984 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin bu sektördeki en fazla ihracat yapan birliği oldu. Elbette Irak ve Suriye pazarlarındaki daralma ve Türkiye’nin pazar kaybı ülkemizi olduğu gibi özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımızı da önemli ölçüde etkiliyor. Biz ihracatçılar bu anlamda yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik çalışmalarımızı da artırıyoruz. Ancak özellikle Irak ve Suriye pazarlarındaki payımızın hızla geriye çekilmesinde yaşanan sorunların çözümü için iki ülkenin üst düzeyde görüşmeler yapması ve ihracatçının sorunlarının giderilmesi gerektiğine inanıyorum."

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardıBKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı
Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandıZeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri Başk

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işçi tazminatsız kovuldu

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan işçi tazminatsız kovuldu

Bilet fiyatlarında düzenleme

Bilet fiyatlarında düzenleme

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Yüzde 20'lik zam gelmişti! İşte ilk açıklama

Çin'den getirip ekti, talep patladı!

Çin'den getirip ekti, talep patladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara karşı uyardı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Zeytin ve zeytinyağı rekolte tahminleri açıklandı

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

163 ülkeye halı ihracatı; 9 ayda 1.8 milyar dolarlık halı ihracatı

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Pancarın şekere yolculuğu başladı

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

Sabiha Gökçen’den yılın ilk 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.