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Türkiye'den ABD'ye gaz türbini satışı

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen gaz türbinlerini, ABD'ye satıyor - Söz konusu türbinler, ABD'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanılıyor - Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak: - "Bursa, Kayseri, Ankara, Yalova ve Lüleburgaz'da yaklaşık 370 megavat kapasiteli verimsiz gaz türbinlerimizin bir kısmını Amerika'ya sattık" - "Türbinlerin bir kısmını da önümüzdeki aylarda satacağız. Amerika bunları alıyor ve yenilenebilir enerji santrallerinde yedekleme (back up) santral olarak kullanıyor"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Zorlu Enerji, Türkiye'de yaklaşık 20 yıl önce devreye aldığı ancak şu an verimsiz hale gelen doğal gaz türbinlerini ABD'ye satıyor. ABD aldığı türbinleri yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla yedek santral olarak kullanıyor.

Elektrik üretim portföyünün büyük çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin farklı illerindeki verimsiz gaz çevrim santrallerini bu kapsamda değerlendirdiklerini söyledi.

Bursa, Kayseri, Ankara, Yalova ve Lüleburgaz'da yaklaşık 370 megavat kapasiteli verimsiz gaz türbinlerinin bir kısmını ABD'ye sattıklarını belirten Ak, "Türbinlerin bir kısmını da önümüzdeki aylarda satacağız. Bunlar verimsiz santrallerimiz. Amerika bunları alıyor ve yenilenebilir enerji santrallerinde yedekleme (back up) santral olarak kullanıyor. Amerika'da o kadar çok yenilenebilir enerji yatırımı yapılıyor ki, enerji arz güvenliğinin kesintisiz sağlanması için gaz santralleri yedek olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Ak, ABD'de yenilenebilir enerji santrallerinde üretimin anlık durma ihtimaline karşı gaz santrallerinin hazırda bekletildiğini dile getirerek, "Bu türbinler eski olduğu için yatırım maliyetleri de düşük. Zaten dünyada ikisinin de beraber yapılmasına yönelik çalışmalar var. Doğal gaz santralleri, diğer santrallere göre çok daha kolay devreye giriyor. Aynı zamanda hidroelektrik de diğer yenilenebilir kaynaklara destek ama hidroelektrik üretimine mevsimsel değişimler etki ediyor." diye konuştu.

- "Türkiye, verimli gaz santrallerini mutlaka elinde tutmalı"

Türkiye'nin de artık daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesini devreye aldığını ve doğal gaz santrallerinin bu kapsamda çok önemli olduğunu ifade eden Ak, elektrik talebi yeniden hızla artmaya başladığında gaz santrallerine büyük ihtiyaç olacağını kaydetti.

Ak, 2019'un son üç ayında elektrik talebinde artış öngörüldüğünü ve Yeni Ekonomi Programı'ndaki yıllık yüzde 5 büyüme tahminine göre, elektrik tüketimindeki artışın devam edeceğini anlattı.

Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5 büyümesi halinde elektrik tüketiminin de yıllık 400 milyar kilovatsaate ulaşacağını söyleyen Ak, "Nükleer santralin devreye girmesi, biraz bile sarkarsa, talebin karşılanmasında aksaklık olmaması için Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kapasitesini hızla artırıp, doğal gazdaki mevcut kapasitesini de koruması gerekiyor." diye konuştu.

Ak, Türkiye'nin mevcut gaz santrali kapasitesinin 26 bin megavat seviyesinde olduğunu anımsattı. Bu kapasitenin üç kısımdan oluştuğunu dile getiren Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Santraller, yüksek, orta ve düşük verimli olmak üzere üçe ayrılıyor. Az verimliler zaten devletin elinde olanlar. Orta verimlilikte olanlar, borcunu ödemiş santraller. Bir de sonradan yapılan 8 bin megavat kapasiteli yüksek verimli ancak borcunu ödememiş santraller var. Bu santrallerin şu anda para kazanamaması bir sıkıntı oluşturuyor ama bunlar arz güvenliğinin bel kemiği. Şu anda çok ihtiyaç yok ama önümüzdeki 2-3 sene çok fazla yatırım yapmayacağımızı düşünürsek, bu santrallerin elimizde tutulması için her türlü gayretin gösterilmesi gerekir."

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