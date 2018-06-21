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Türkiye'den ABD'ye ilave vergi karşılığı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugün itibarıyla başlıyoruz" - "Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından alınan ve Türkiye menşeli ürünleri de etkileyen önlemlere ilişkin yapılan görüşmelerde olumlu bir adım göremediklerini belirterek, "ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugün itibarıyla başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye ve ABD'nin çok önemli ticaret ortakları olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki kapsamlı ve çok boyutlu iş birliğinin en aşikar yansımasının çelik gibi Türkiye menşeli ürünün, ABD'deki stratejik pek çok sektöre ihraç edilmesi ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalıya iş imkanı sağlaması olduğunu aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:

"Her ne kadar kabul edilmesi imkan dahilinde olmayan ve objektiflikten uzak değerlendirmeler neticesinde ABD tarafından alınan ve Türkiye menşeli ürünleri de etkileyen malum önlemlerin istişarelerle çözülmesini ummuş olsak da, tüm çalışmalarımıza ve girişimlerimize rağmen ABD tarafından herhangi bir olumlu adım göremedik. Bu nedenle Türkiye olarak ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik önlemler almak durumunda kaldık."

Zeybekci, bugüne kadar yapılan ikili görüşmelerde ABD'nin aldığı önlem için zikrettiği şartlardan hiçbirinin Türkiye ve Türk ihraç ürünleri için uygulanamayacağı defaten ifade ettiklerini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticaretinde ABD'nin ticaret fazlası verdiğinin ve bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerin pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladığının görüldüğünü ifade etti.

Amerikalı muhatapların, uygulamaya başladıkları önlemin aynı zamanda kendi ülke sanayilerini ve işçilerini de olumsuz etkilediği gerçeğini anlamadıklarını ya da anlamak istemediklerini gördüklerini bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Aldığımız karşı önlemlerle, ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugün itibarıyla başlıyoruz. Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır. Türkiye, ABD ile ticari ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar temelinde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda kararlıdır. Fakat şu unutulmamalıdır ki sadece tek taraflı olarak atılan adımlarla bu amacın gerçekleştirilmesi oldukça zordur."

Zeybekci, ABD'nin hatalı değerlendirmeleriyle uygulamaya başladığı önlemlerin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye olarak şunu açıkça vurgulamak isteriz ki bugüne kadar ikili ilişkilerimizde sorun çıkaran değil her zaman çözüm üreten bir ülke olduk. Bu pozisyonumuzu ve yapıcı yaklaşımımızı yarın da koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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abd Çelik Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi İlave vergi türkiye

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