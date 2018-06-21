Türkiye'den ABD'ye ilave vergi karşılığı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından alınan ve Türkiye menşeli ürünleri de etkileyen önlemlere ilişkin yapılan görüşmelerde olumlu bir adım göremediklerini belirterek, "ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugün itibarıyla başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye ve ABD'nin çok önemli ticaret ortakları olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki kapsamlı ve çok boyutlu iş birliğinin en aşikar yansımasının çelik gibi Türkiye menşeli ürünün, ABD'deki stratejik pek çok sektöre ihraç edilmesi ve bu sektörlerin de oldukça fazla sayıda Amerikalıya iş imkanı sağlaması olduğunu aktaran Zeybekci, şöyle devam etti:

"Her ne kadar kabul edilmesi imkan dahilinde olmayan ve objektiflikten uzak değerlendirmeler neticesinde ABD tarafından alınan ve Türkiye menşeli ürünleri de etkileyen malum önlemlerin istişarelerle çözülmesini ummuş olsak da, tüm çalışmalarımıza ve girişimlerimize rağmen ABD tarafından herhangi bir olumlu adım göremedik. Bu nedenle Türkiye olarak ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına yönelik önlemler almak durumunda kaldık."