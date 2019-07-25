FİNANS

Türkiye'den Antarktika diplomasisi

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtanın yönetimiyle ilgili kararların alındığı 42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na katılarak kıtaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi - Antarktika çalışmalarında iş birliği ağını genişletmek için diplomasi trafiğini yoğunlaştıran Türkiye, Çekya ile kutup araştırmalarında iş birliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı

DİLARA ZENGİN - Türkiye, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlamasının ardından, beyaz kıtanın yönetimiyle ilgili kararların alındığı 42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na katılarak kıtaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, "Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamında kıtaya yönelik araştırmalarda diğer ülkelerle iş birliği ağını genişletmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bu alandaki diplomasi trafiğini de yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtanın yönetimiyle ilgili kararların alındığı ve bu yıl Çekya'da düzenlenen 42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na katıldı.

Söz konusu toplantıda Türkiye'yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un aralarında bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC), Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinden yetkililer temsil etti.

- 17 ülkeyle ikili görüşme yapıldı

Antarktika ve kutup araştırmalarıyla ilgili uluslararası teşkilatların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Antarktika Antlaşması'nın ilke ve hedeflerinin uygulanması konusunda bilgi ve görüş alışverişi yapıldı.

Türkiye, bu yılki toplantıda, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türk bilim insanlarının Antarktika konulu yayınlarına ilişkin paylaşımda bulunan yetkililer, 2018-2019 Antarktika sezonunda Bulgaristan, Kolombiya, Şili, Güney Kore, Belçika ve Belarus ile yapılan iş birlikleri ve Türk hukukunun Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü'yle uyum sürecine yönelik çalışmalarını aktardı.

Türk heyeti, Almanya, ABD, Belarus, Arjantin, Şili, Ukrayna, Kolombiya, Güney Afrika, Rusya, Brezilya, Japonya, Norveç, Polonya, Malezya, Yeni Zelanda, Belçika ve Bulgaristan heyetlerinin yanı sıra Ulusal Antarktika Programı Yöneticileri Konseyi (COMNAP), Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu (CCAMLR) ve Güney Okyanusu Gözlem Sistemi (SOOS) temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

- Çekya ile imzalar atıldı

Bu görüşmelerde de Türkiye'nin Ulusal Kutup Bilim Programı, Türk bilim insanlarının çalışmaları, Antarktika seferleri ve Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ilişkin bilgi verildi. İkili iş birliği süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik yapılan görüşmelerde, bilim üsleri arasında karşılıklı ziyaretler, araştırmacıların seferlere katılımı ve karşılıklı lojistik destek konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde Türkiye'nin Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsü elde etmesi sürecinde muhatap ülkelerin destekleri talep edilirken, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Antarktika Araştırmaları Bilimsel Komitesi (SCAR) ve COMNAP üyelikleri için sağlanabilecek desteklerin önem taşıdığı vurgulandı.

Toplantı kapsamında Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği'nde de resepsiyon düzenlendi. Söz konusu resepsiyonda Türkiye'nin Antarktika çalışmalarına ilişkin sunumlar yapılırken, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tanıtım filmi gösterildi.

Beyaz kıtaya yönelik yoğun görüşmeler gerçekleştiren Türkiye, Çekya ile de kutup araştırmalarında iş birliği yapmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

İki ülke, lojistik destek, doğal bilimlere yönelik araştırma, çevre koruma ve bilgi paylaşımı gibi konularda iş birliği yapma kararı aldı.

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42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı Antarktika Çekya türkiye

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