Türkiye'den Antarktika diplomasisi

DİLARA ZENGİN - Türkiye, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlamasının ardından, beyaz kıtanın yönetimiyle ilgili kararların alındığı 42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na katılarak kıtaya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, "Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi" kapsamında kıtaya yönelik araştırmalarda diğer ülkelerle iş birliği ağını genişletmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bu alandaki diplomasi trafiğini de yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtanın yönetimiyle ilgili kararların alındığı ve bu yıl Çekya'da düzenlenen 42. Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'na katıldı.

Söz konusu toplantıda Türkiye'yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un aralarında bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC), Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğinden yetkililer temsil etti.