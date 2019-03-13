Türkiye'den Avrupa'ya 14 bin ton defne yaprağı ihracatı

DURMUŞ GENÇ - Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" projesi kapsamında Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 2015 yılında Mehmet ve Nigar Ölemez çiftinin bahçesine dikilen defne fidanlarında ilk yaprak hasadı yapıldı. Hasat edilen ürünler ihracatçı bir firma tarafından yerinde satın alındı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Türkiye'deki endemik türlerin yüzde 12'sinin Muğla'da yetiştiğini söyledi.

Muğla'da orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alan defnenin, ormandan kontrolsüz olarak hasadının önlenmesi ve kalitesinin düşürülmemesi amacıyla çalışma yapıldığını belirten Erkal, şunları kaydetti:

"Defne, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü. Defnenin ormanların korunması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması açısından kültüre alınması da çok önemli. Defne, bütün aksamı kullanılarak ekonomiye kazandırılan çok önemli bir tıbbi aromatik bitki. Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 14 bin ton defne ihracatından 40 milyon dolar gelir elde edildi. Bunun bin tonu Muğla'dan karşılandı. Türkiye defne ihracatında lider ülke. Hedefimiz önümüzdeki beş yılda bu rakamı en az üç katına çıkarmak. Bu amaçla önümüzdeki günlerde atıl durumda kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi için birçok arazide defneyi kültüre alarak yetiştirmeyi planlıyoruz."