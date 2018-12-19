Türkiye'den Avrupa'ya 1,4 milyar çorap ihraç edildi

DİLARA ZENGİN/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye, yılın 10 ayında ihraç ettiği 1,4 milyar çoraptan yaklaşık 900 milyon dolar gelir sağladı. En çok çorap Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde 1,4 milyar adet çorap ihracatı gerçekleştirildi.

Çorap ihracatından elde edilen gelir 898,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı.

Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde söz konusu ülkeye 357,5 milyon çorap satıldı. Bu ülkeyi 183,4 milyon dolarla Almanya, 95,2 milyon dolarla Fransa, 56,6 milyon dolarla Hollanda ve 42,5 milyon dolarla İspanya takip etti.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı durumunda bulunuyor.