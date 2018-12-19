FİNANS

Türkiye'den Avrupa'ya 1,4 milyar çorap ihraç edildi

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye, yılın 10 ayında ihraç ettiği 1,4 milyar çoraptan 898,8 milyon dolar gelir sağladı - Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı - Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu - Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş: - "Sektörümüzün AB ülkelerinde pazar payı yüzde 16'nın üzerindedir ve ülkemiz Çin’in ardından en büyük tedarikçidir"

DİLARA ZENGİN/CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Türkiye, yılın 10 ayında ihraç ettiği 1,4 milyar çoraptan yaklaşık 900 milyon dolar gelir sağladı. En çok çorap Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den bu yılın ocak-ekim döneminde 1,4 milyar adet çorap ihracatı gerçekleştirildi.

Çorap ihracatından elde edilen gelir 898,8 milyon dolar oldu. Bu dönemde en çok çorap, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi Avrupa ülkelerine satıldı.

Çorap ihracatından en yüksek gelirin elde edildiği ülke, 215,3 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu dönemde söz konusu ülkeye 357,5 milyon çorap satıldı. Bu ülkeyi 183,4 milyon dolarla Almanya, 95,2 milyon dolarla Fransa, 56,6 milyon dolarla Hollanda ve 42,5 milyon dolarla İspanya takip etti.

Türkiye, Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci çorap ihracatçısı durumunda bulunuyor.

Ülkenin aynı dönemde ithal ettiği çorap miktarı da 16,6 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu ürünlere 18,6 milyon dolar ödendi.

- Dünya çoraplarının yaklaşık yüzde 9'u Türkiye'den

Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı İlker Öztaş, Türkiye'nin dünya çorap üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk çorap sektörünün Avrupa'da önemli bir pazar payına sahip olduğunu belirten Öztaş, "Sektörümüzün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pazar payı yüzde 16'nın üzerindedir ve ülkemiz Çin'in ardından en büyük tedarikçidir. Türkiye, İngiltere'de yüzde 32 dolayında pazar payıyla birinci sırada, Almanya'da ise yüzde 20 pazar payıyla Çin’in ardından ikinci sırada yer almaktadır." dedi.

Öztaş, çorap üretiminin yüzde 85'inin ihraç edildiğine dikkati çekerek, dış satışların yüzde 90'ının AB ülkelerine yapıldığını bildirdi.

- Yeni pazar hedefleri

Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinin yükselen potansiyel pazarlar arasında yer aldığını vurgulayan Öztaş, şunları kaydetti:

"Çorap tüketme ve eskitme bilincinin çok düşük olduğu Afrika ülkeleri de fırsat olarak karşımızda durmaktadır. Öte yandan ABD pazarının da sektörümüz açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Doların güçlenmesiyle ABD pazarına yeni bir hamle yaparak daha iyi pozisyonlara geleceğimizi tahmin ediyorum."

Öztaş, sektörün nitelikli iş gücü, özgün tasarımcıları ve modern makine parkuruyla da rekabette önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin yılın 10 ayında çorap ihracatından en yüksek geliri elde ettiği ilk 10 ülke, ihracat tutarları ve miktarı şöyle:

Ülkeler

İhracat tutarı (Dolar)

İhracat miktarı (çift/adet)

Birleşik Krallık

215.332.313

357.456.520

Almanya

183.398.214

268.593.981

Fransa

95.180.565

131.830.696

Hollanda

56.642.930

81.942.908

İspanya

42.537.533

48.622.056

İsveç

27.778.951

45.558.877

İtalya

26.779.190

49.242.604

Belçika

22.920.685

33.266.795

ABD

16.828.893

15.635.500

Danimarka

12.425.775

16.078.958

İlk 10 ülke toplam

699.825.049

1.048.228.895

Genel toplam

898.819.216

1.373.465.362

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa çorap ihracat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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