Türkiye'den Çin'e su ürünleri ihracı çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün gözetiminde Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen heyet, su ürünleri işletmelerinde incelemelerde bulundu.

Türkiye'den başta alabalık olmak üzere su ürünleri ithalatı yapmak isteyen Çin Halk Cumhuriyeti, Muğla, Aydın, İzmir, Trabzon ve Samsun'da bulunan tesisleri inceledi.

Çin heyetine Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Vekili Harun Seçkin ile Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı eşlik etti.

Seçkin, yaptığı açıklamada, Çin heyetinin ziyaretinin iki ülke arasındaki ticaretin artırılması hedefiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin su ürünleri tesislerinin hedeflerinin her geçen gün arttığına işaret eden Seçkin, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi aşamasında her türlü desteği vermek için yoğun mesai harcıyoruz. Çin'den gelen heyet, ülkemizde faaliyet gösteren su ürünleri tesislerini gerek fiziki gerekse insan sağlığı açısından yapılan iyi hijyen uygulamaları bakımından oldukça başarılı buldu. Ülkemize alabalık ithali için gerçekleştirdikleri bu ziyaret neticesinde sadece alabalık ve alabalık ürünlerini değil, diğer su ürünleri gruplarını da almayı planladıklarını bize ilettiler." ifadelerini kullandı.

Kırmacı da Samsun'un su ürünleri potansiyeli açısından Türkiye'de ciddi bir yeri bulunduğunu vurgulayarak ürünlerin başta AB üyeleri olmak üzere büyük çoğunluğunun çeşitli ülkelere ihraç edildiğini kaydetti.

