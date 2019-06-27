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Türkiye'den Çin'e yılın ilk kirazı gönderildi

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li: - "Afyonkarahisar kirazının Çin'e ihracatının başlamasıyla umarım ki daha sonra başka tarım ürünleri de Çin piyasasına gidebilir. Bu ihracat, Çin piyasasında Türkiye'nin tarım ürünleri için çok önemli bir örnek oluşturabilir. Aynı şekilde çok kaliteli olduğu bilinen Afyonkarahisar mermeri de Çin piyasasında çok popüler olacaktır" - "Birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e bir ziyarette bulunacak. Sayın Cumhurbaşkanının bu ziyareti sayesinde Çin-Türkiye ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açılacaktır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Afyonkarahisar kirazının Çin'e ihracatının başlamasıyla umarım ki daha sonra başka tarım ürünleri de Çin piyasasına gidebilir. Bu ihracat, Çin piyasasında Türkiye'nin tarım ürünleri için çok önemli bir örnek oluşturabilir. Aynı şekilde çok kaliteli olduğu bilinen Afyonkarahisar mermeri de Çin piyasasında çok popüler olacaktır." dedi.

Deng, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Anadolu Kiraz Soğuk Hava Tesisleri önünde, Türkiye'den Çin'e yılın ilk kiraz ihracatının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, küçük bir konu gibi görünen kiraz ihracatının aslında çok büyük anlamının olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kiraz ihracatının milyonlarca çiftçi ve köylünün yaşam seviyesini etkilediğini belirten Deng, "İnanıyorum ki en kısa zaman içinde Çin, Afyonkarahisar'ın hatta bütün Türkiye'nin en önemli kiraz tüketicisi haline gelecektir. Kiraz konusunda attığımız bu önemli adım vesilesiyle, Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin başka alanlardaki ürünlerinin Çin'e ihracatı konusunda da önü tamamen açılacaktır." diye konuştu.

Hem Çin hem de Türkiye'nin olumlu çabalarıyla iki taraf arasındaki ticari ilişkilerin dengeli hale getirilmeye çalışıldığını vurgulayan Deng, şöyle devam etti:

"Tarımsal ürünler bu konuda çok önemli rol oynuyor. Afyonkarahisar kirazının Çin'e ihracatının başlamasıyla umarım ki daha sonra başka tarım ürünleri de Çin piyasasına gidebilir. Bu ihracat, Çin piyasasında Türkiye'nin tarım ürünleri için çok önemli bir örnek oluşturabilir. Aynı şekilde çok kaliteli olduğu bilinen Afyonkarahisar mermeri de Çin piyasasında çok popüler olacaktır. Birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e bir ziyarette bulunacak. Sayın Cumhurbaşkanının bu ziyareti sayesinde Çin-Türkiye ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açılacaktır. Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı siyasi güven pekiştirilerek, ticari ve ekonomik ilişkiler de genişletilecektir. Hem Çin hem Türkiye daha iyi bir geleceğe kavuşacaktır."

- "Bayram günü gibi nitelendirebileceğimiz bir gün"

Türkiye-Çin İş Geliştirme Derneği Başkanı İhsan Beşer de çok özel bir gün yaşadıklarını dile getirerek, "Bayram günü gibi nitelendirebileceğimiz bir gün. Çünkü 2013 yılından itibaren Türkiye ile Çin arasındaki kiraz antlaşması kapsamında önce gıda güvenliği, ardından 2015 yılında bitki sağlığı protokolleri imzalandı. Sayın Büyükelçi ve Ticaret Bakanlığımızın katkılarıyla 16 günlük soğuk zincir işleminin kaldırılmasının ardından Çin'e ilk kiraz ihracatımızı yapacağımız dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Çin'in yılda 1 milyar doların üzerinde kiraz ithalatının olduğunu ve Şili'den çok miktarda ürün aldığını vurgulayan Beşer, şunları kaydetti:

"ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaştan dolayı, ABD'nin bu ülkeye çok fazla kiraz satma şansı yok. Önümüzdeki dönemde sadece Afyonkarahisar'a değil, Türkiye'de kiraz üretimi yapan her bahçeye doğrudan katkısı olacak. 2-3 yıl içerisinde biz bu işi başardığımız zaman dalında kiraz fiyatı 20-25 lirayı görür. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Ticaret Bakanlığımızın yetkilileri her dönemde bizim destekçimiz oldu. Çok ciddi manada sipariş var. Bunu da yıl içerisinde yetiştirebileceğimizi zannetmiyorum. Bu yıl Türkiye'den ciddi manada Çin'e kiraz ihraç edeceğimizi düşünüyoruz."

- "Bugün Çin'e ilk kiraz ihracatını yapıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Neslihan Alper ise kiraz ihracatının önemine dikkati çekerek, uzun süredir üzerinde çalıştıkları sürecin başarıyla sona erdiğini aktardı.

Bu konuda çalışmaların 2015'ten beri sürdüğüne değinen Alper, şöyle konuştu:

"Önceki protokolde 17 bahçe ve 8 soğuk hava deposu tesisimiz onaylı iken, bugün bu listemiz 39 bahçe ve 15 soğuk hava deposu tesisine çıktı. Afyonkarahisar ihracat için çok önemli bir yer. Burada 4 kiraz bahçemiz ve çok sayıda soğuk hava depomuz bulunuyor. Manisa ve diğer illerimizde de yine soğuk hava depolarımız bulunuyor. Bugün Çin'e ilk kiraz ihracatını yapıyoruz. Çin'e sadece bu listedeki onaylı bahçeler ve soğuk hava deposu tesislerindeki kirazlar ihraç edilecek. Bunların dışında hiçbir yerden Çin'e kiraz ihracatı yapılamayacak."

Törene, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz ve üreticiler katıldı.

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Çin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ihracat kiraz

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