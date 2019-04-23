"Donanımı, yazılımı, ana kartı biz üretiyoruz. ABD standardı olarak bilinen NIJ (National Institude of Justice) ve Avrupa standardı olarak bilinen ECAC'ın (European Civil Aviation) ilgili koşullarını sağlayabilen 2 üreticiden biriyiz. Bu alanda dışa bağımlılığı azalttığımız gibi, geçtiğimiz yıl Almanya ve Hindistan'ın da aralarında olduğu 28 ülkeye bedeli 1 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracatı Almanya'ya yaptık. Bu satışlar sayesinde 'gümrükte onaylanmış kişi' statüsünü kazandık."

- Cezaevlerinden havalimanlarına kadar kullanılıyor

Kapı dedektörlerini sürekli geliştirdiklerini ifade eden Dinçsoy, "Yeni ürettiğimiz kapı dedektörlerimiz, geçenin hangi metal olduğunu algılayabiliyor. Siz kapıdan geçtiğinizde, üzerinizde ne kadar bakır, ne kadar metal var, bu tespit edilebiliyor. Mesela bir gözlükle geçiyorsunuz, cihaz alarm vermiyor ama bir çakıyla geçerseniz uyarıyor. Silah geçeceği zaman da bunlar detaylarıyla tespit edilebiliyor. Cebinizde bozuk parayla geçerseniz cihaz sinyal vermezken, silahla geçince alarm veriyor. Bizim kapı dedektörlerimiz küçük parmak tırnağı büyüklüğünde jileti, çengelli iğneyi bile algılayabiliyor. Bu konuda tek olduğumuz için Amerikan ve İtalyan firmalarının oluşturduğu tekeli yıktık. Giderek dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseliyoruz." diye konuştu.