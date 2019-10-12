Türkiye'den "standardizasyon" atağı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, kurumun standardizasyon süreçlerinde etkili olabilmek için yeni adımlar attığını belirterek, "Kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında etkin bir güce kavuşmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, standartların, başta sosyal, ekonomik ve kültürel olmak üzere hayatın her alanında düzen tesis etmek amacıyla oluşturulan kurallar olduğunu söyledi.

TSE'nin kalite sistem belgelendirme faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğüne ve kalitenin tüm kurumlarda vazgeçilmez bir unsur olmasını sağlamak için çalıştığına işaret eden Şahin, "Enstitü olarak, Türk ürünlerinin yabancı pazarlarda kabul edilebilirliğini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin standardizasyon alanında dünya devleriyle aynı kulvarda olması gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, 16 Ekim'de 65'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak TSE'nin dünya ölçeğinde Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun, bölgesel ölçekte de Avrupa standardizasyon kuruluşları Avrupa Standartlar Komitesi ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin tam üyesi olduğunu ifade ederek, kurumun bu üyelikler sayesinde söz konusu kuruluşların standart hazırlama çalışmalarına aktif katılabildiğini bildirdi.