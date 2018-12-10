FİNANS

"Türkiye'den tüm dünyaya yazılım ihracatını artıracağız"

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 13:47 | Son Güncelleme

Amadeus'un Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems: - "Türkiye'de çok gelişmiş finansal teknoloji şirketleri var ve biz de bunun seyahat teknolojisi tarafındaki gelişimine öncülük edip desteklemek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Amadeus'un Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, seyahat teknolojisi alanında faaliyet gösteren start up'lara yatırım yapacaklarını belirterek, Türkiye'den tüm dünyaya yazılım ihracatını artıracaklarını bildirdi.

Amadeus açıklamasına göre, seyahat teknolojisi alanında yüzde 44 pazar payına ve 34 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Amadeus, 2019'u Türkiye'de start up yılı ilan etti. Seyahat sektöründe biletlemeden rezervasyona, yolculuklardan havalimanlarına kadar çok geniş bir alanda baştan uca teknoloji desteği sağlayan Amadeus, 190 ülkede 19 bin çalışanla faaliyet gösteriyor. Şirketin bu yılı gelirde yüzde 7 büyüme ile tamamlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amadeus'un Orta ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Online Ticari Satış Direktörü Eric Willems, seyahat teknolojisi alanında faaliyet gösteren start up'lara yatırım yapacaklarını belirterek, Türkiye'den tüm dünyaya yazılım ihracatını artıracaklarını bildirdi.

Şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve gelecek yıla yönelik beklentilerini değerlendiren Willems, 2019'u start up yılı ilan ettiklerini aktardı. Türkiye'de çoğunluğu yazılım geliştirme ekibi olan 400 kişi ile faaliyet gösterdiklerini anlatan Willems, Türkiye'den çıkan yazılımları dünyanın hemen her yerine ihraç ettiklerini belirtti.

Türkiye'de 2013 yılında satın aldıkları bir start up aracılığı ile yazılan sadakat programının 36 havayolu tarafından kullanıldığını dile getiren Willems, "Bu yazılımı Türkiye'den dünyaya satıyoruz ve çok büyük havayolları kullanıyor. Aynı zamanda Amadeus'un Türkiye'ye bakışını göstermesi açısından da önemli. 2013'te yaptığımız bir doğrudan yatırım giderek büyüdü ve ihracatta önemli bir seviyeye geldi. Yine aynı şekilde daha önce kurumsal bir rezervasyon uygulamasında beraber çalıştığımız bir start up vardı. İzmir’de üniversite öğrencilerinin başlattığı bir çalışmaydı. Bu çalışma şu an 6 farklı ülkede satılıyor." ifadelerini kullandı.

Willems, Türkiye'nin start up'lar konusunda Avrupa'da İsrail'den sonra potansiyeli en yüksek ikinci ülke olduğunu vurguladı.

Yeni stratejilerini bu start up'lar üzerine kurduklarını kaydeden Willems, "Türkiye'de çok gelişmiş finansal teknoloji şirketleri var ve biz de bunun seyahat teknolojisi tarafındaki gelişimine öncülük edip desteklemek istiyoruz. Seyahat sektöründe kişiselleştirme çok önemli. İnsanlar kendilerini tanıyan ve onlara seçenek sunabilecek platformlarla daha çok ilgileniyor. Sektörde en önemli trendin artık kişiselleştirme olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de de bu anlamda önemli start up'lar olduğuna ve yenilerinin de geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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