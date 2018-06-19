Türkiye–İngiltere Endüstriyel İşbirliği Günleri

İşbirliği platformunun küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok faydalı olacağına işaret eden Tüfekçi, "Güçlü ve kendine yeten yerel savunma sanayi, hükümetimiz için uzun süredir öncelik haline geldi. Yerel sanayimiz sürekli gelişmeye ve Türkiye güvenilir bir ortak olarak görülmeye devam ediyor. Türkiye artık küresel savunma sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmekte." dedi.

Yeni yerel ortaklıkların her iki ülke açısından da çok iyi olacağını vurgulayan Tüfekçi, "Türkiye endüstrisinin İngiltere'ye sunabileceği çok önemli fırsatlar var." ifadesini kullandı.

TAI Genel Müdürü Temel Kotil de Milli Muharip Uçağı Projesinde hizmet sağlayıcı firmaların önemine işaret ederek, uçağı bu firmalarla yapacaklarını söyledi. Kotil, "Bize motor yapın, iniş takımı yapın, aydınlatma sistemi yapın. Bu uçak dünyanın en iyi savaş uçağı olacak Allah'ın izniyle. Biz sizlere güvenerek bu sözü verdik. Sözün yarısı bizden, yarısı sizden. Dünyanın en iyi motorunu taktığımız zaman bu uçak en iyi uçak olacak. Sizler en iyi işi sağlarsanız biz de TAI olarak en iyi tasarımı yapacağız." diye konuştu.

