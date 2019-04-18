Türkiyeli ve Suriyeli iş kadınları için çalıştay düzenlenecek

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) tarafından 24-25 Nisan'da "Türkiyeli ve Suriyeli İş Kadınları Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Ankara Valiliği ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de destek verecek.

Ana hedefin "istihdam odaklı durum analizi yapmak" olarak belirlendiği çalıştayda, ulusal ve uluslararası finansmana erişim konusunda atılması gereken adımlar değerlendirilecek, iki ülke kadınlarının kalkınma ve katma değer yaratma modelleri tartışılacak.

Çalıştayda, Suriyeli iş kadınlarının mevcut koşulları belirlenerek, Türkiyeli muhataplarıyla iş birliği olanakları araştırılacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum Entegrasyon Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun yapması beklenirken, etkinliğin ilk gününde kamu ve özel sektörden uzmanlar, ekonomik ve sosyal durumu analiz edecek.

Suriyeli kadınların deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacağı çalıştayın ikinci gününde ise istihdam odaklı çalışmalara yer verilecek.

İş dünyasında hukuki durum ve istihdam koşullarının ve bu kapsamda avantajlı sektörlerin belirleneceği çalıştayda, Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar çalışma grupları oluşturularak, hangi sektörlerde iş birliği yapılabileceği ele alınacak.

