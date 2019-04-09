FİNANS

TÜRKİYEM-BİR 36. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç: - "Yem sanayisinde iyi bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız - TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "Sektörün temsilcileriyle istişare yaparak alacağımız tedbirleri ona göre belirliyoruz" - TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş: - "Türkiye yem üretiminde AB'de bir numara oldu, dünyada da 7. sırada ve ilk 5'e girmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, "Yem sanayisinde iyi bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız." dedi.

Türkiye Yem Sanayicileri Birliğinin (TÜRKİYEM-BİR) 36. Olağan Genel Kurulu, Sheraton Ankara Oteli'nde yapıldı.

Yunus Kılıç, buradaki konuşmasında, yem sektöründe sadece ithalat yapılmadığını belirterek, "Bir taraftan da yumurta ve beyaz et ihraç ediyoruz. Bunların hepsinin geçtiği yer yem sanayicilerinin tezgahı. Gelmiş olduğumuz mesafe çok iyi. Yem sanayisinde iyi bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Ofisin yem sektöründe önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekti.

Küresel ölçekte sektörde yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Güldal, "Sektörün temsilcileriyle istişare yaparak alacağımız tedbirleri buna göre belirliyoruz. Amacımız ülkemizde piyasa regülasyonu yapmak, enflasyonu engellemek ve nüfusumuzun gıdaya daha ucuza erişimini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, 2019 ve 2020 yıllarında Türkiye'de buğday üretiminin geçen yılla aynı seviyede kalacağını tahmin ettiklerinin altını çizerek, iklim şartlarının iyileşmesiyle üretimin artırılabileceğini kaydetti.

- "Türkiye yem üretiminde AB'de bir numara oldu"

TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş da yem sektörünün kesintisiz büyüyen nadir sektörler arasında olduğunu ve geçen yıl yaklaşık 40 milyar lira ciro elde ettiğini ifade etti.

Türkiye'de yem sektöründe üretim kapasitesinin 37 milyon tona ulaştığını belirten Karakuş, "Türkiye geçen yıl yem üretiminde 25 milyon ton ile AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Türkiye yem üretiminde AB'de bir numara oldu, dünyada da 7. sırada ve ilk 5'e girmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan ise hayvanların beslenmesinde yem sektörünün önemine değinerek, yem sanayisinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Sinan, Türkiye'de yem sanayisinin yaklaşık 17 milyon büyükbaş, 45 milyon küçükbaş ve 350 milyon kanatlıyı beslediğine dikkati çekerek, "Balıkçılık da yem sanayisine paralel olarak büyümektedir. Yem sektörünü yaşadığı sıkıntılarda sektörümüzle beraber çalışarak, en doğru çözümleri bularak sektörümüz yararına hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandıKuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı
Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyorTurkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
36. Olağan Genel Kurulu Ahmet Güldal Mümtaz Sinan TÜRKİYEM-BİR Ülkü Karakuş yunus kılıç

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

İflas eden yarım asırlık firma için önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

Turkish Cargo küresel pazarda büyümeye devam ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’te e-Devlet dönemi

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

Pamukkale Turizm hakkında verilen iflas kararı bozuldu

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma sonrası iş ilanları da arttı

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Mart’ta en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.