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Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

 “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 155 yıldır faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti’nin, 40.

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

Denik Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - “Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla 155 yıldır faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti’nin, 40. Vodafone İstanbul Maratonu kapsamında başlattığı “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyasına Türkiye’nin önde gelen 17 şirketinden destek geldi.
Astra Zeneca, BOSCH, Burgan Bank, CEFIC, Defacto, FläktGroup, Ford Otosan, Gilead Sciences İlaç, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Kredi Kayıt Bürosu, Marks and Spencer Sourcing Office, Mattel, DB Schenker Arkas, Softtech, Fujitsu ve Yıldızlar Yatırım Holding, 11 Kasım 2018 Pazar günü düzenlenecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek verecek.
Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, eğitimde fırsat eşitliği konusunda farkındalık yaratacak çalışmalarını sürdürüyor. Darüşşafaka Cemiyeti, bu kapsamda 11 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 40. Vodafone İstanbul Maratonu kapsamında başlattığı “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyasıyla, Darüşşafaka Eğitim Kurumları için kaynak yaratıyor.
Yurt dışında “charity run” olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için 2008 yılında kurulan Adım Adım'ın üyeleri arasında bulunan Darüşşafaka Cemiyeti, İstanbul Maratonu kapsamında toplanacak bağış ve desteklerle, bu yıl okula yeni başlayan 48 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Geçen yıl 722 bin lira toplandı

“Eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla çıktıkları yolda tüm enerjilerini, küçük yaşta ebeveyn kaybı yaşamış, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocukların çağdaş bir eğitimle buluşabilmesi için harcadıklarını dile getiren Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Talha Çamaş, “Bir ülkenin toplumsal kalkınmasında iki unsurun çok ama çok büyük önemi bulunuyor. Bunlardan birincisi eğitim, ikinci ise spor. Darüşşafaka Cemiyeti olarak dünyada kıtalar arasında gerçekleşen tek maraton olma özelliğine sahip Vodafone İstanbul Maratonu’nda aydınlık geleceğimizin gerçek sahibi olan çocuklarımız için koşmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı” dedi.
Geçen yıl 403 koşucunun desteğiyle 722 bin liralık bağış topladıklarını sözlerine ekleyen Çamaş, “2017 yılında düzenlenen kampanyaya 7,564 farklı bağış geldi ve bu sayede 72 öğrencinin bir yıllık eğitim masrafları karşılanmış oldu. Bu yıl ilk etapta 480 bin liralık hedefle yola çıktık fakat değerli bağışçılarımızın katkılarıyla geçen yılki rakamın üzerine çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu. (Fotoğraflı)

Türkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacakTürkiye’nin 17 şirketi bu yıl Darüşşafaka için koşacak

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