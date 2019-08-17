FİNANS

Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 2023'te 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor - Rapora göre, küresel eğilimlerin aksine Türkiye'deki sanayi şirketleri, hizmet sağlayıcılarıyla çalışmak yerine yüksek sistem maliyetlerine rağmen 3 boyutlu yazıcı sistemlerine yatırım yapıyor - Medikal, otomotiv, makine, havacılık ve savunma sektörleri, Türkiye için 3 boyutlu baskı uygulamalarının ve ilgili kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği stratejik sektörler olarak sıralanıyor

DİLARA ZENGİN - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22,5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, Strateji ve Bütçe Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Cansız'ın editörlüğünü yaptığı "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporu yayımlandı.

Hızla gelişen 3 boyutlu baskı teknolojisinin Türkiye ve dünyadaki durumunun incelendiği raporda, bu teknoloji, pazarı, uygulamaların mevcut durumu ve beklentiler analiz ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarının, bazı kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerin de katkı sağladığı çalışmada, Türkiye'de 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulama düzeyi ve pazarın mevcut durumu değerlendirilirken, bu teknoloji uygulamalarında stratejik olabilecek sektörler ele alınıyor.

- Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider

3 boyutlu baskı teknolojisinin, geleneksel yöntemlerle imalatı mümkün olmayan veya zor olan parça ve ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve maliyet etkin üretilmesini sağladığı belirtilen rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.

Küresel endüstriyel 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 22,5 milyar dolara ulaşacağı, bu rakamın 2017'de 5,4 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

- Türkiye pazarı istikrarlı büyüyor

Türkiye'de ise 3 boyutlu baskı pazarında küresel oyuncuların hakimiyeti gözleniyor ancak ülkedeki sektör oyuncularının da bu teknolojiye yönelik ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeye yönelik çabaları bulunuyor.

2017'de 22,5 milyon dolar seviyesinde olan Türkiye 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Ülkedeki 3 boyutlu baskı pazarının küresel pazara kıyasla yavaş ancak istikrarlı ve sürekli büyüme gösterdiği değerlendiriliyor.

Türkiye'de 2017 itibarıyla 467 endüstriyel 3 boyutlu yazıcı olduğu, bu rakamın dünya genelinde kurulu endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemlerinin yüzde 1,3'üne tekabül ettiği belirtiliyor.

- 3 boyutlu yazıcı teknolojisine ilgi artıyor

Türkiye'de mevcut 3 boyutlu yazıcı sistemleri düşük kapasiteyle kullanılırken bu teknolojiye yönelik farkındalık artıyor.

Küresel eğilimlerin aksine Türkiye'deki sanayi şirketleri, hizmet sağlayıcılarla çalışmak yerine, yüksek sistem maliyetlerine rağmen 3 boyutlu yazıcı sistemlerine yatırım yapıyor.

Türkiye'de yerli endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmesine yönelik bazı girişimler olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ithalat bağımlığının artarak süreceği tahmin ediliyor. Yerli sistemlerin ticarileşmesinin önündeki en büyük engelin ise ürün kalitesine ilişkin endişeler olduğu vurgulanıyor.

- En yaygın uygulama alanı prototip üretimi

Türkiye'de 3 boyutlu baskı teknolojisinin en yaygın uygulama alanı prototip üretiminde yoğunlaşıyor. Dünya örneklerinde ise ürünlerin doğrudan imalatına yönelik bir eğilim görülüyor.

Ülkedeki 3 boyutlu baskı kullanımının Ar-Ge bölümlerinde yoğunlaştığı, firmaların yüksek oranda plastik malzemeleri ve buna uygun alt teknolojileri kullandığı kaydediliyor. Çok az sayıda firmanın bu teknolojiyle ürettiği ürünlerden gelir elde ettiği belirtiliyor.

Medikal, otomotiv, makine, havacılık ve savunma sektörleri, Türkiye için 3 boyutlu baskı uygulamalarının ve ilgili kamu müdahalelerinin fark yaratabileceği stratejik sektörler olarak sıralanıyor.

- Yerli üretim vurgusu

Türkiye'deki 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulamalarına yönelik politika önerilerine de yer verilen raporda, bu teknoloji için daha tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve özel sektöre yol gösterici niteliğindeki raporda, 3 boyutlu baskı teknolojisinin bütüncül ve faydacı bir yaklaşımla mevcut üretim ekosistemine entegrasyonunun sağlanması ana strateji olarak öneriliyor.

Bu kapsamda, 3 boyutlu baskı ekosisteminin iş birliği ağları ve insan kaynağına odaklanılarak geliştirilmesi, bu teknolojilerin yerli üretiminin geliştirilmesi, imalat sanayisinde söz konusu teknolojiye yönelik farkındalığın ve uygulama seviyesinin artırılmasıyla teknolojinin yaygınlaştırılması tavsiye ediliyor.

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisiSMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi
OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardıOYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artırımsal Üretim Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Üç Boyutlu Yazıcılar Üretimde Paradigma Değişikliği

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sancaktepe'de 6 katlı binada patlama

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Fethiye’ye demirleyen mega yata 1 milyonluk yakıt

Üretimde rekor artış!

Üretimde rekor artış!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

SMG küresel müzik platformu Music2Deal.com’un Türkiye temsilcisi

OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı

OYAK British Steel'i satın almak üzere ön anlaşmaya vardı

Niğde'de fasulye hasadı başladı

Niğde'de fasulye hasadı başladı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

Sanayi üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Alanya'da avokado ihracatı başladı

Alanya'da avokado ihracatı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.