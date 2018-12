Türkiye'nin 500 Büyük İhracatçısı Ödül Töreni

\

- “Her bir dakikada 504 bin dolar ihracat yapıyoruz”

Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha ekibi ihracatçılar olarak, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Gülle, şunları kaydetti:

"Gece gündüz 200 ülkeyi dolaşarak, Türkiye’mizin her bir dakikasında 504 bin dolar, her bir saatinde 30 milyon dolar, her bir gününde 726 milyon dolar, her bir haftasında 5 milyar dolar, her bir ayında da 18 milyar dolarlık ihracatı, 75 bin ihracatçımızla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin küresel ticaret becerisinin yılmaz neferleri olarak, 2018 yılında 170 milyar dolar mal ve 48 milyar dolar hizmet ihracatı hedefiyle rekora koşuyoruz."

\

- "Hizmet İhracatçıları Birliğimizi, TİM ailesine kazandırmaktan mutluyuz”

Gülle, ihracatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bitmeyen enerjisinden büyük bir güç aldığını dile getirerek, dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok kıymetli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Bu yıl, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" çalışmamızın 3.sünü tamamladıklarını anlatan Gülle, şöyle konuştu: