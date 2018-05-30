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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması (1)

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sanayi Odası'nın 2017 araştırma sonuçlarına göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu - Ford 22,7 milyar lirayla ikinci olurken Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncülüğe yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 51,1 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 51,1 milyar lira 32 milyar 594 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 22,7 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 17,8 milyar lira ile üçüncü oldu.

Listede Toyota'yı sırasıyla Tofaş, Oyak-Renault, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

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İSO 500

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