FİNANS

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal: - "Türkiye'nin en önemli araştırmalarından biri olan İSO 500 sıralamasında 10 sıra birden yükselerek 24. sıraya geldik"

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Ercüment Ünal, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasında, 10 sıra birden yükselerek 24. sıraya geldiklerini bildirdi.

Ünal, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasının 2017 sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2016 araştırmasında 34. sırada yer alan KARDEMİR'in 2017 yılı finansalları baz alınarak yapılan araştırma sonuçlarına göre ise 24. sırasında yer aldığını bildirdi.

Üretim ve satış performansındaki artışın İSO'nun araştırma sonuçlarına da yansıdığını vurgulayan Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir taraftan üretimlerimizi ve ürün çeşitliliğimizi artırırken, diğer yandan da pazar payımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu gayretlerimiz sonucunda Türkiye'nin en önemli araştırmalarından biri olan İSO 500 sıralamasında 10 sıra birden yükselerek 24. sıraya geldik. Açıkçası biz bu yıl bu sonucu bekliyorduk. KARDEMİR, 2017'de bu sonuca ulaşırken sektörün en hızlı ve en büyük ilerlemesini kaydetmiştir. Büyümeyi sürdürülebilir kılmak için yine takım anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelecek yıl yeni sonuçlar açıklandığında ise hedefimiz İSO sıralamasında ilk 20 içerisinde yer almak olacaktır. Bu başarıyı tüm çalışanlarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yönetim Kurulumuzdan en uçtaki çalışma arkadaşlarıma kadar herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

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Ercüment Ünal KARDEMİR Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

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