"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazınlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2018 yılı araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında Türk sanayisinin 500 büyük firmasının finansman giderlerindeki faaliyet karı içindeki payının yüzde 49,8'den yüzde 88,9'a yükseldiğini belirtti.

Bu dönemde, sanayi firmalarının elde ettikleri karın neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırdığını vurgulayan Kesikbaş, Türk firmalarının küresel ticarette rekabetin arttığı bir dönemde ihracata daha fazla ağırlık verdiğini kaydetti.

Kesikbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İSO tarafından yapılan çalışmada 500 büyük sanayi firmasının ihracatta kaydettiği yüzde 11'lik artışın yanında, yaratılan katma değerde yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve Ar-Ge yapan firmaların sayısının artığı bildirildi. Söz konusu 500 şirketin finansman maliyetlerinin ise önceki yıllarda olduğu gibi aşılması gereken bazı noktalarının bulunduğu ise ifade edildi. Sanayicilerimiz karlarını finansman giderleri için ayırıyor ancak üretimlerine de yine elde ettikleri birikimleriyle devam ederek, üretmeyi, büyümeyi, gelişmeyi elden bırakmıyor. Bu başarının temelinde Türk sanayicisinin dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilme becerisi vardır. Ülkemiz üretim ekonomisi her geçen gün artmaktadır. Biliyoruz ki finans imkanları, üretim ekonomisi orta uzunlukta pozitif hale gelecektir."

