FİNANS

Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi - Fortune'nin Global 500 listesinde Walmart, 514,4 milyar dolarlık satış geliriyle ilk sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış değeri, Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın 514,4 milyar dolar olan satışlarının yüzde 58,4'üne ancak erişti.

Türkiye'nin en büyük 500'ünün belirlendiği Fortune 500'de yer alan şirketlerin toplam net satışları 2018 sonu itibarıyla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon lira oldu.

Bu rakam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 31 Aralık 2018 tarihli döviz satış rakamı baz alınarak hesaplandığında yaklaşık 300,2 milyar dolara denk geliyor.

Fortune'nin 2018 yılı Global 500 listesinde ise Amerikan perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Walmart ilk sırada yer alıyor. Söz konusu şirketin satış gelirleri 514,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Walmart'ın satış gelirleri, Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satışlarını neredeyse ikiye katlamış oldu.

Bir başka ifadeyle 500 Büyük satış gelirleri açısından, Walmart'ın ancak yüzde 58,4'üne erişebildi.

- Walmart satışta TÜPRAŞ'ı katladı

Fortune'nin Global 500 listesinde, Walmart'ın ardından 290,2 milyar dolarlık satış geliriyle merkezi Teksas'ta bulunan enerji devi Exxon Mobil ikinci sırada bulunuyor. Bu şirketi, 265,6 milyar dolar satışla Apple takip ediyor.

Fortune 500 Türkiye'nin ilk sırasında ise net satışlarını 2018'de önceki yıla göre yüzde 64,1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer alıyor. Bu rakamın dolar bazında karşılığı ise yaklaşık 16,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Satış gelirleri açısından listenin ikinci sırasında 63,8 milyar lirayla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), 62,9 milyar lirayla da Türk Hava Yolları bulunuyor.

Böylece her iki listenin ilk sıradaki ismine bakıldığında Walmart'ın TÜPRAŞ'ın 31 katı satış geliri elde ettiği görülüyor.

Fortune Global 500 Satış Gelirleri (milyon dolar) Walmart 514,4 Exxon Mobil 290,2 Apple 265,6 Berkshire Hathaway 247,8 Amazon 232,9 Türkiye 500 Satış Gelirleri (milyar lira) TÜPRAŞ 88,6 EPİAŞ 63,8 THY 62,9 BOTAŞ 51,1 Petrol Ofisi 50,0

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Anahtar Kelimeler:
Fortune 500 Turkey Fortune Global 500 Walmart

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