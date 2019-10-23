“Türkiye'nin AB üyeliği bir aşk, kara sevda değil, bir çıkar meselesi”

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “AB üyeliği bir aşk, kara sevda değil, bir hayranlık da değil, bu bir çıkar meselesi. Eğer Türkiye güçlü bir ülke olmak istiyorsa, bunun olacağı yer AB’nin merkezi, başka seçeneğimiz yok.” dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu'nca düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Barış Pınarı Harekatı’nın en kısa sürede başarıyla tamamlanmasını dileyerek, harekatın hem Suriye halkına, barışa, huzura katkıda bulunacağına inandıklarını hem de Türkiye’deki Suriyelilerin bir an önce yuvalarına dönmesine hizmet edeceğini söyledi.

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile sağladığı mutabakatların önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Kaymakcı, “Umarız bu gelişmeler bölgenin istikrarına, güvenliğine katkıda bulunur ve sözler tutulur, bölgemize barış ve istikrar hakim olur.” diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye'nin birçok çerçeve programa dahil olduğunu, TÜBİTAK önderliğinde Ufuk 2020 Projesini yürüttüklerini anlatarak, projenin yeni adının Ufuk Avrupa olacağını, 2021-2027 dönemini kapsayacağını, bütçesinin yaklaşık 78 milyar avro olduğunu, söz konusu dönemde 160 milyar avroluk araştırma yenilik bütçenin ayrıldığını söyledi.