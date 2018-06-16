Türkiye'nin ABD'den ithalatı arttı

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Türkiye'nin ABD'den ithalatı, yılın ilk 4 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 4 milyar 108,2 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-nisan döneminde 3 milyar 390,7 milyon dolar olan Türkiye'nin ABD'den ithalatı, bu yılın ilk 4 ayında 4 milyar 108,2 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin ABD'den ithalatı, söz konusu dönemde yüzde 21 arttı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise yılın ilk 4 ayında yüzde 0,2 azalarak 2 milyar 606,5 milyon dolara geriledi. ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 6'ncı sırada yer alırken, en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya, Rusya ve Çin'in ardından 4'üncü oldu.

Türkiye'nin nisan ayında ABD'ye ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 azalarak 636 milyon 824 bin dolara geriledi. Nisanda Türkiye'nin ABD'den ithalatı ise yüzde 10,8 artarak 1 milyar 84,9 milyon dolara yükseldi. Nisan 2017'de Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 794,5 milyon dolar, ithalatı ise 979,6 milyon dolar olmuştu.