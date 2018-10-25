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"Türkiye'nin alüminyum ihracatı artmaya devam ediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 12:47 | Son Güncelleme

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki: - "Türkiye'nin alüminyum ihracatı artmaya devam ediyor. Geçen yılı 2,4 milyar dolarlık ihracatla kapattık" - "Bu yıl sonunda ise ihracatın geçen yıl sonuna göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz" - "2023 hedeflerine ulaşmada ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer almasında alüminyum sektörünün hayati önemi var. Sektör olarak 2023 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar seviyesinde"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yılı 2,4 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl sonunda ise ihracatın geçen yıl sonuna göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik, Almanya'da bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Aluminium Dusseldorf 2018 Fuarı'na info stand ile katıldı. Fuara 64 Türk firması da bireysel katılım gösterdi.

40 ülkeden bin katılımcının yer aldığı fuar, 80 bin metrekarelik alanda yer alan 5 holde düzenlendi. Yeni ürün ve teknolojik gelişmeler ile güncel uygulamaların sergilendiği fuarı, 27 bin 500 kişi ziyaret etti.

Fuara en çok ziyaretçi Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den gelirken Çin, Rusya, ABD, Kanada ve Japonya en fazla katılımcının olduğu ülkeler şeklinde sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatta birim fiyat artışı hedefine katma değerli üretimle ulaşılabileceğini belirterek, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı.

Alüminyum sektörünün sanayi ve ekonomideki rolüne dikkati çeken Öztiryaki, şunları kaydetti:

"2023 hedeflerine ulaşmada ve gelişmiş ekonomiler arasında ilk sıralarda yer almasında alüminyum sektörünün hayati önemi var. Sektör olarak 2023 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar seviyesinde... Sektörün ilerlemesi yolundaki en büyük kaynak da bilgi ve deneyim. Türkiye'nin alüminyum ihracatı artmaya devam ediyor. Yılın 9 ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 22'lik ihracat artışı yakaladık. Geçen yılı 2,4 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl sonunda ise ihracatın geçen yıl sonuna göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz. İhracattaki artış trendi birliğimizin ve firmaların özverili çalışmalarıyla gelecek yıl da devam edecek."

Tahsin Öztiryaki, üretim teknolojisi ve ürün kalitesinin pazar kazanımı ve rekabette avantaj sağlayacağını aktararak, özellikle Ar-Ge ve inovasyonun sektörün öncelikleri olduğunu ifade etti.

- Sektörün 2023 ihracat hedefi 8 milyar dolar

Verilen bilgilere göre, Türkiye'de alüminyum sektöründe bin 500 firma faaliyet gösterirken, istihdam sayısı 30 bine ulaştı. Sektör geçen 10 yılda yıllık ortalama yüzde 10 büyüdü.

Türkiye'de mevcut durumda kişi başı 10-15 kilogram olan alüminyum tüketim miktarının artan talebe bağlı olarak gelecek dönemde 20-25 kilograma kadar çıkması bekleniyor.

Dünya geneli ihracatı 2017 itibarıyla 172 milyar dolar olan sektörde Çin, Almanya ve ABD ilk sıralarda yer alıyor. Toplam 180 ülkeye ihracat yapan Türkiye, dünya ihracat pazarında yüzde 1,46'lık paya sahip. Alüminyumda dünya ithalatı ise geçen yıl itibarıyla 173 milyar dolar oldu. Sektörde ilk sırada yer alan ithalatçılar ABD, Çin ve Japonya olurken, Türkiye'nin dünya ithalatındaki payı yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Son 5 yılda Türkiye'nin ihracatı yüzde 6 arttı ve 2017'de 2,4 milyar dolara ulaştı. Almanya, yüzde 16'lık payla ihracatta ilk sırayı alırken, bu ülkeyi yüzde 5,88'le İngiltere ve yüzde 5,19'la İtalya takip ediyor.

Sektörün en çok ihraç ettiği ürünler çubuk-profil, sac-levha-şerit ve inşaat aksamları olarak sıralanıyor. İhracatta hedef ülkeler ise başta AB olmak üzere, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Meksika, Şili ve Kanada şeklinde belirlendi. Sektörün 2023 ihracat hedefi 8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
alüminyum İDDMİB Tahsin Öztiryaki

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