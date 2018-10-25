"Türkiye'nin alüminyum ihracatı artmaya devam ediyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yılı 2,4 milyar dolarlık ihracatla kapattık. Bu yıl sonunda ise ihracatın geçen yıl sonuna göre yüzde 20'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, birlik, Almanya'da bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Aluminium Dusseldorf 2018 Fuarı'na info stand ile katıldı. Fuara 64 Türk firması da bireysel katılım gösterdi.

40 ülkeden bin katılımcının yer aldığı fuar, 80 bin metrekarelik alanda yer alan 5 holde düzenlendi. Yeni ürün ve teknolojik gelişmeler ile güncel uygulamaların sergilendiği fuarı, 27 bin 500 kişi ziyaret etti.

Fuara en çok ziyaretçi Almanya, İtalya, Hollanda, Türkiye, İspanya ve İngiltere'den gelirken Çin, Rusya, ABD, Kanada ve Japonya en fazla katılımcının olduğu ülkeler şeklinde sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatta birim fiyat artışı hedefine katma değerli üretimle ulaşılabileceğini belirterek, Türk alüminyum sektörünün mevcut potansiyelini kullanarak çok daha başarılı işler yapabileceğini vurguladı.