Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin armut yetiştiriciliğinde çok büyük bir önemi olduğunu söyledi.

Gürsu Ovası'nda 35 bin dönüm meyve yetiştirilen alanın 25 bin dönümündeki armut bahçelerinden yıllık yaklaşık 90 bin ton ürün elde ediliyor.

"Türkiye'de dekar başına verim bin kilogram civarındayken Gürsu'da 4 ton civarında. Gürsu, santa maria ve Gürsu ile özdeşleşen deveci cinsi armudun merkezi. Santa marianın hasadı bitmek üzere, deveci armudunun hasadı ise eylül sonunda başlayacak. Hava şartları ve yağışlardan yana bir olumsuzluk yaşamazsak ki inşallah yaşamayız, 45 bin ton civarında deveci armudu rekoltesi bekliyoruz. Hasat bir ay sürüyor."

Dönmez, ilçedeki hava akımının, toprağın ve Uludağ'dan gelen esintinin burada yetişen armudu özel kıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yetişen santa maria ve deveci armudunun kabuğu, İnegöl ve Karacabey ovalarında yetişenlere göre daha ince ve hassastır, aroması da daha farklıdır. Bursa'da ziraat meslek lisesini bitirip Samsun'da yetiştirdikten sonra deveci armudunu Türkiye'ye kazandıran Lütfü Deveci'nin Gürsu Ağaköy'e geldiğinde 'Ben burayı bilseydim armudu bu ovada yetiştirirdim' dediği bir ovadayız. Gürsu'nun bütün mahallelerinin toprak yapısı, iklimi, şartları armut için yaratılmış. Bu yüzden armudun iriliği, kalitesi ve aroması eşsiz. Santa maria, İtalya'nındır ama İtalya, armutta başka çeşitlere geçti. Şu anda santa maria ve deveci armudunu Almanya'ya, İtalya'ya götürdüğümüzde 'Bu kadar iri armudu nerede yetiştirdiniz' diyorlar."