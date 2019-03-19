Türkiye'nin başkenti, savunmanın ihracat merkezi

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Savunma ve havacılık sektörünün yılın ilk 2 ayında gerçekleştirdiği ihracat miktarı bakımından zirvede yer alan başkent Ankara, Türkiye'nin bu alandaki 346,5 milyon dolarlık dış satımının yarısına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 2 ayında Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık sektörü ihracatı 346 milyon 514 bin dolar oldu. Bu rakam 2018'in ocak-şubat dönemine göre yüzde 35,3 artış kaydetti. Geçen yılın ilk 2 ayında 256 milyon 161 bin dolarlık savunma ve sanayi ihracatı yapılmıştı.

Savunma ve havacılık sektöründe en fazla ihracata imza atan illere bakıldığında, başkent Ankara'nın zirvede yer aldığı görüldü.

Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ocak-şubat döneminde 181 milyon 699 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 40,2 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde, başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il; 72 milyon 623 bin dolarla Eskişehir oldu. Savunma ve havacılık ihracatı büyüklükleri bakımından İstanbul 55 milyon 489 bin dolarla üçüncü, Antalya 13 milyon 740 bin dolarla dördüncü ve Konya 6 milyon 732 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.