FİNANS

Türkiye'nin başkenti, savunmanın ihracat merkezi

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörü ihracatı yılın 2 ayında 346 milyon 514 bin dolar olurken, bu rakamın yüzde 52,4'üne başkent Ankara imza attı - Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ocak-şubat döneminde 181 milyon 699 bin dolarla geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 40,2 yükseliş kaydetti - Bu dönemde ihracatını en fazla artıran il olarak kayıtlara geçen Giresun, ihracatını neredeyse 26 katına çıkardı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Savunma ve havacılık sektörünün yılın ilk 2 ayında gerçekleştirdiği ihracat miktarı bakımından zirvede yer alan başkent Ankara, Türkiye'nin bu alandaki 346,5 milyon dolarlık dış satımının yarısına imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 2 ayında Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık sektörü ihracatı 346 milyon 514 bin dolar oldu. Bu rakam 2018'in ocak-şubat dönemine göre yüzde 35,3 artış kaydetti. Geçen yılın ilk 2 ayında 256 milyon 161 bin dolarlık savunma ve sanayi ihracatı yapılmıştı.

Savunma ve havacılık sektöründe en fazla ihracata imza atan illere bakıldığında, başkent Ankara'nın zirvede yer aldığı görüldü.

Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ocak-şubat döneminde 181 milyon 699 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 40,2 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde, başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il; 72 milyon 623 bin dolarla Eskişehir oldu. Savunma ve havacılık ihracatı büyüklükleri bakımından İstanbul 55 milyon 489 bin dolarla üçüncü, Antalya 13 milyon 740 bin dolarla dördüncü ve Konya 6 milyon 732 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

- İhracat artışında Giresun ilk sırada

Bu yılın ocak-şubat dönemine bakıldığında, savunma ve havacılık alanında 31 ilin ihracat gerçekleştirdiği görüldü.

Bu illerden Ankara, Eskişehir, İstanbul, Antalya ve Konya'nın yanı sıra İzmir, Burdur, Gaziantep, Balıkesir ve Giresun olmak üzere 10'unun ihracatı milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın 2 ayında gerçekleştirdiği ihracat miktarını, 2018'in aynı dönemine göre en fazla artıran illerin başını ise Giresun çekti. Giresun'un 2018'in ocak-şubat döneminde 45 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 1 milyon 162 bin dolara yükselerek neredeyse 26 katına çıktı.

Öte yandan, geçen yıl savunma ve havacılık ihracatında sıfır çeken Artvin, Malatya, Çorum, Van, Isparta ve Tekirdağ'ın, bu yılın ocak-şubat döneminde bu alanda toplam 459 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiği görüldü.

Bununla birlikte 2018'in 2 ayında savunma ve havacılık ihracatı olmasına karşın bu yılın aynı döneminde sıfır çeken iller ise Denizli, Kütahya, Mardin, Iğdır, Elazığ, Ağrı, Rize, Şırnak, Edirne, Sakarya ve Sivas olarak belirlendi.

TİM verilerine göre, dönemler itibarıyla illerin savunma ve sanayi sektörü alanında gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve değişim oranı şöyle:

İller Ocak-Şubat 2018 (Bin dolar) Ocak-Şubat 2019 (Bin dolar) Fark (%) ANKARA 129.586 181.699 40,2 ESKİŞEHİR 52.003 72.623 39,7 İSTANBUL 43.293 55.489 28,2 ANTALYA 561 13.740 2348,7 KONYA 7.571 6.732 -11,1 İZMİR 7.324 6.125 -16,4 BURDUR 2.851 2.067 -27,5 GAZİANTEP 1.084 1.233 13,8 BALIKESİR 880 1.222 38,8 GİRESUN 45 1.162 2464,2 TRABZON 302 684 126,6 BURSA 411 675 64,2 BİTLİS 742 566 -23,7 ADANA 2.604 472 -81,9 HATAY 307 460 49,9 AFYON 45 376 740,7 ISPARTA 0 218 ÇANKIRI 117 190 61,7 MANİSA 147 147 0,0 VAN 0 145 SAMSUN 2.615 144 -94,5 DÜZCE 2.993 144 -95,2 KAYSERİ 254 38 -85,2 ÇORUM 0 33 MALATYA 0 30 K.MARAŞ 69 27 -61,6 TEKİRDAĞ 0 25 MERSİN 92 21 -76,7 KOCAELİ 5 17 233,2 ARTVİN 0 9 MUĞLA 3 3 -20,5 DENİZLİ 1 0 KÜTAHYA 1 0 MARDİN 30 0 SİVAS 1 0 IĞDIR 1 0 AĞRI 4 0 ELAZIĞ 5 0 RİZE 8 0 ŞIRNAK 9 0 EDİRNE 43 0 SAKARYA 154 0 TOPLAM 256.161 346.514 35,3

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