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"Türkiye'nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü"

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

EBRD Başekonomisti Sergei Guriev: - "Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olduğunu görüyoruz. Türk bankaları oldukça iyi yönetiliyor. Tüm boyutlarıyla baktığımızda, Türkiye'nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü" - "Makroekonomik sistemdeki problemler düzeltilince Türkiye'nin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz"

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Sergei Guriev, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Türk bankaları oldukça iyi yönetiliyor. Tüm boyutlarıyla baktığımızda, Türkiye'nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü." dedi.

Guriev, EBRD’nin Londra’daki genel merkezinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yatırımlarının büyük bölümünün yılına göre değişmekle birlikte yüzde 95-98 seviyesinde özel sektöre olduğunu söyledi.

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin dinamik olduğunu gördüklerini belirten Guriev, "Türk bankaları oldukça iyi yönetiliyor. Tüm boyutlarıyla baktığımızda, Türkiye'nin başlıca makroekonomik temelleri güçlü." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu yılın sonunda yüzde 3,6, 2019 sonunda ise yüzde 1 seviyesinde büyüme kaydetmesini beklediklerini ifade eden Guriev, "Biz yüzde 1 oranında büyüme tahmininde bulunurken, bunun geçici bir yavaşlama olacağına inanıyoruz. Makroekonomik sistemdeki problemler düzeltilince Türkiye’nin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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- "Türkiye’de hane halkının TL cinsiden tasarruf yaptığından emin olmalıyız"

Sergei Guriev, Türkiye’nin jeopolitik ve makroekonomik riskleri ortadan kaldırdıkça ekonomik büyümesinin de ivme kazanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de daha fazla pragmatizmin hakim olduğunu görüyoruz. Yatırımcıları ikna etmenin en iyi yolu, enflasyonun kontrol altına alındığından emin olmak. Türkiye'nin geniş bir iç pazarı ve sofistike bir finansal sistemi var. Burada asıl önemli olan, halkı TL cinsinden varlıkların güvenilir olduğuna ikna etmek. Türkiye’de hane halkının dolar ya da altın cinsinden değil, TL cinsiden tasarruf yaptığından emin olmalıyız. Bunun gerçekleşmesi için de enflasyonun kontrol altına alınması gerekiyor. Bu çabucak çözülecek bir şey değil. Fakat bunun çözülmesi ve enflasyonun tek hanelere çekilmesi gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde Türkiye ekonomisi dış şoklara karşı daha dirençli olacaktır. Bu bizim görmek istediğimiz bir şey..."

Rusya ekonomisindeki gelişmeleri örnek gösteren Guriev, "Bunu başka ülkelerde gördük. Rusya’nın makroekonomik çerçevesi şu anda sağlam. Rus ekonomisi, petrol fiyatlarındaki volatiliteye ya da yaptırımlara dayanabilir. Çünkü enflasyon kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EBRD Londra Sergei Guriev türkiye yatırım

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