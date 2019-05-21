FİNANS

Türkiye'nin Biyolojik Çeşitlilik Haritası yıl sonunda hazır

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2013'te başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 74 ilde 1 milyon 800 bine yakın veri depolandı - Yıl sonuna kadar tüm illerdeki envanter çalışmaları tamamlanarak, ülkenin "Biyolojik Çeşitlilik Haritası"nın ortaya konulması planlanıyor

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2013'te başlatılan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi (UBENİS) kapsamında 74 ilde 1 milyon 800 bine yakın veri kayıt altına alındı.

Bir yaşam alanındaki bitki, hayvan ve mikroorganizmaların gen, tür ve ekosistemlerinin bir bütün olarak tanımlanması olarak ifade edilen biyoçeşitlilik, bazı coğrafi, antropolojik ve biyolojik etkenlere göre şekilleniyor.

Türkiye'de son yıllarda, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımına hizmet edecek envanter ve izleme çalışmalarının ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğe ilişkin veri tabanları oluşturulması gibi çeşitli projeler hayata geçirildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyasına sahip olması dolayısıyla zengin bir biyolojik çeşitliliği barındırıyor.

Tüm Avrupa'da 12 bin 500 açık ve kapalı tohumlu bitki türü varken sadece Anadolu'da yaklaşık 11 bin 700 tür olduğu biliniyor.

Bakanlık, Türkiye'nin bu değerinin ortaya konulması ve korunması için UBENİS'i geliştirdi.

- Literatür ve arazi çalışmaları yapılıyor

2013'te başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 74 ilde envanter çalışmaları tamamlandı. Yıl boyunca 81 ildeki envanter çalışmalarının bitirilerek, ülkenin "Biyolojik Çeşitlilik Haritası"nın ortaya çıkarılması planlanıyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik envanter çalışmaları, damarlı bitkiler, memeli hayvanlar, kuşlar, balıklar, sürüngenler, çift yaşarlar için literatür ve arazi çalışmaları düzeyinde yapılıyor. Tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için de sadece literatür düzeyinde çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'nin her yerinden toplanan biyolojik çeşitlilik envanter verileri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı'na girilerek depolanıyor. Buraya işlenen veri sayısı 1 milyon 800 bine yaklaştı.

UBENİS, ülkenin öz kaynakları ve yerli uzmanlarıyla gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı biyolojik çeşitlilik çalışması olarak kabul ediliyor.

- 3 düzeyde çalışma

UBENİS'in iki ayağından biri olan "izleme" faaliyetleri, envanter çalışmaları tamamlanan illerde bilimsel ve teknik olarak yapılıyor.

Bu çalışmalar, tür-popülasyon, habitat-ekosistem ve bölgesel olmak üzere il bazında 3 düzeyde yürütülüyor. Geçen yıl sonu itibarıyla envanter çalışmasının yapıldığı 65 ilde, 262 flora, 208 fauna, 236 özellikli alan öncelikli olarak izlemeye alındı.

- 62 özellikli bitki türü takip ediliyor

Ulusal biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik olarak bitkiler için önemli bir yaşam alanı olan baraj gölleri çevrelerinde de "Baraj Göl Aynası Altında Kalacak Bitki Türlerinin Tespiti Projesi" yürütüldü.

Bu projeyle ülke genelinde baraj suları altında kalacak ekonomik değeri olan ya da risk altında bulunan özellikli bitkiler tespit edilerek üretiminin yapılması ve su tutma öncesinde uygun habitatlara taşınarak kurtarılması amaçlandı.

2013-2015 yıllarında yürütülen proje kapsamında toplam 22 baraj alanında çalışmalar yapıldı. Tespiti yapılan 62 özellikli bitki türü, nakledildikleri habitatlarda izlemeye alındı.

- Biyokaçakçılıkla Mücadele Projesi

Tüm bu çalışmalar yürütülürken, Türkiye gibi biyolojik çeşitlilik bakımından zengin ülkelerin genetik kaynaklarına yönelik biyokaçakçılık ile de mücadele edildi.

Son 5 yılda karşılaşılan biyokaçakçılık olaylarında başta orkide (salep) türleri olmak üzere, yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek yılanı ve semender türleri tespit edildi.

Biyokaçakçılık olaylarının takibini kolaylaştırmak üzere veri tabanı da içeren "Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi" kuruldu. DKMP tarafından 2007 yılından itibaren yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık olaylarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme yükleniyor.

Biyokaçakçılık Veri Paylaşımı Sistemi kurulması, 2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda yer aldı. İçişleri Bakanlığı ile protokol imzalanarak biyokaçakçılık olaylarına ilişkin veri paylaşımı başlatıldı.

Türkiye'de 2007 yılından bugüne kadar 22 ilde, toplam 73 olayda, 20 ülkeden 136 kişiye, biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini bulduGazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu
SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecekSOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biyolojik çeşitlilik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

BDDK'dan döviz kararı!

BDDK'dan döviz kararı!

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira daha az ödeyebilirsiniz

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

Yapı kullanma izinleri yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 29.4 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

İnşaat maliyet endeksi Mart’ta yıllık yüzde 26.95 arttı

Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 13 düşüşle 55.3'e indi (2)

Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 13 düşüşle 55.3'e indi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.