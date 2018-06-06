FİNANS

Türkiye'nin "bor stratejisi" açıklanacak

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:51 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bor rezervlerinin yüksek katma değerli stratejik ürüne dönüştürülmesini amaçlayan modeli yarın tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesini ve dünyanın en ileri teknolojisinin Türkiye'ye transferini sağlayacak modeli yarın açıklayacak.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakan Albayrak bu yıl başından beri dile getirdiği "bor stratejisi"nin detaylarını aktaracak.

Strateji kapsamında, Türkiye'deki bor rezervlerinin yüksek katma değerli ürün haline getirilmesi noktasında, dünyanın bu alandaki en ileri teknolojisinin transferi de sağlanacak. Söz konusu teknoloji transferi için, yarın bir de imza töreni gerçekleştirilecek.

Bakan Albayrak, bu yıl şubat ayında yaptığı açıklamasında, bor madeni için dünyada yetkin kurumlarda çalışan uzmanlarla bir ekip kurduklarını belirterek, "Bor madeninde bu yıl çok önemli hamleler yapacağız. Bu konuda dünyada yetkin, çok önemli kurumlarda çalışmış uzmanlarla bir ekip kurduk. Bu arkadaşların da ekibimize katılmasıyla birlikte, çok yoğun bir çalışmayla bu yıl borun katma değerli ve stratejik ürüne dönüştürülmesi kapsamında çok önemli 2-3 tesisle ilgili açıklamalarımız olacak. Borun sadece kilosu 500, 10 bin dolar veya 30 bin dolarlık stratejik ürüne dönüştürülmesinde değil, bu proje kapsamında yerli ve milli işbirliğiyle ülkemizin kulağına hoş gelecek, gururunu kabartacak güzel adımlar da atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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BOR bor rezervi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' stratejik ürün

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