FİNANS

Türkiye'nin brüt dış borç stoku

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 31 Mart itibarıyla brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar, net dış borç stoku 303,2 milyar dolar oldu - Hazine garantili dış borç stoku 14,2 milyar dolar, kamu net borç stoku da 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Mart itibarıyla 466,7 milyar dolar, net dış borç stoku 303,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 466,7 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 52,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 303,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,3 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku da 14,2 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 271,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 922,3 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkıTurizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı
Seyahat acentalarına Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB tanımlı genel yönetim borç stoku brüt dış borç stoku Hazine Müsteşarlığı

En Çok Okunan Haberler

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Düşük faizli konut kredisi için son günler

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Türkiye'nin Otomobili'nde şirket kuruldu

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altında son durum

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Zorunlu trafik sigortasında kritik uyarı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Elite World Asia Hotel’in Genel Müdürü Ahmet Korkut oldu

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

Adana Kuyumcular Odası Başkanı: Altında yükseliş bekliyoruz

BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

BBCB / Endüstri 4.0: Şirketinizi Akıllı Robotlar Değil Akıllı Süreçler Kurtaracak

Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı

Turizmde hedef 2018'de cari açığa yüzde 40 katkı

Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Seyahat acentalarına "Ayın Müzesi" indirimi

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.