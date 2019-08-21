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"Türkiye'nin büyümesinden memnuniyet duyuyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki: - "Türkiye'nin büyümesinden ülke olarak memnuniyet duyuyoruz"

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, Türkiye'nin büyümesinden ülke olarak memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Sıddıki, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sıddıki, ülkesinin ekonomisi ve ticareti hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sıddıki, Türkiye ile ticaret hacminin her geçen gün geliştiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin büyümesinden ülke olarak memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Hacısalihoğlu da Bangladeş ile Türkiye'nin tarihi eskiye dayanan dostlukları olduğunu ifade etti.

Trabzon'un tarihi, ekonomik ve ticari hayatıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Hacısalihoğlu, Sıddıki'yi kasım ayında yapılacak Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne davet etti.

Hacısalihoğlu, konuşmaların ardından Büyükelçi Allama Sıddıki'ye ziyaretinin anısına plaket takdim etti.

Sıddıki, daha sonra TTSO Özel İpekyolu Müzesini de gezerek tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.

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Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki Trabzon ziyaret

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