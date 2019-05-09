Türkiye'nin çimento ihracatı 600 milyon doları aştı

İSTANBUL (AA) - Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Türkiye'nin çimento ihracatının geçen yıl 600 milyon doları aştığını belirterek, bu yıl yüzde 30 artış hedeflediklerini bildirdi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, 600 milyon doları aşan ihracat yaparak çimento üretiminde dünyanın merkezlerinden biri haline gelen Türkiye, dünya çimento endüstrisinin önde gelen aktörlerini bir araya getiren INTERCEM Konferansı'nın 100'üncüsüne ev sahipliği yapacak.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası iş birliğiyle İstanbul'a getirilen konferansa 5 kıta, 34 ülke ve 52 şehirden 400 sektör temsilcisi katılacak.

İstanbul Hilton Bomonti Hotel'de 24-26 Haziran'da düzenlenecek konferansta, çimento sektöründeki son üretim teknikleri, inşaat sektörünün çimento sanayisinin üzerindeki etkileri ve ihracat pazarlarındaki yeni iş fırsatlarının yanı sıra çevre ve insan dostu üretim, atık geri dönüşümü, çimento sektöründe insan kaynağı yönetimi ve yeni iş fırsatları konuşulacak.