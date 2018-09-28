FİNANS

Türkiye'nin dış borç stoku

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 457 milyar dolar, net dış borç stoku 300,4 milyar dolar oldu - Hazine garantili dış borç stoku 14,1 milyar dolar, kamu net borç stoku da 305,9 milyar lira olarak gerçekleşti

Türkiye'nin 30 Haziran itibarıyla brüt dış borç stoku 457 milyar dolar, net dış borç stoku 300,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 457 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 51,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 300,4 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,1 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,1 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 305,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 9 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 990,4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 29,2 olarak kayıtlara geçti.

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Dış borç stoku Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu net borç stoku

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