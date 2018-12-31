Türkiye'nin dış borç stoku

Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar, net dış borç stoku 286,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,5 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 53,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 286,2 milyar doları buldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 34,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14 milyar dolar oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 488,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 13,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 167 milyar 55 milyon lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

