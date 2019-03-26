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"Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını ocak-şubatta 10,8 milyar dolar azalttık"

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Biz Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını sadece ocak-şubatta 10,8 milyar dolar azalttık" - "Amacımız sadece ihracatı artırmak değil, ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmak"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını sadece ocak-şubatta 10,8 milyar dolar azalttık." dedi.

Bakan Pekcan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Konferans Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ekonomiyle ilgili Türkiye'deki gelişmelere değinen Pekcan, ekonomide dijitalleşmeyi hızlandırdıklarını karekodlu çek uygulamasını getirdiklerini hatırlattı.

Pekcan, "Şimdi karekodlu bono uygulamasını getirdik. Bunun dışında elektronik çek ve bono çalışmalarımızı tamamladık. Dünyada bir ilki yapmış olacağız. Artık çekinizi elektronik ortamda online olarak verebilecek, ya da alabileceksiniz. Çek saklama, tahrifat yapılması ya da kaybolma gibi riskleriniz olmayacak." diye konuştu.

Küresel ekonominin küçüldüğünü anlatan Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel ticaretin artışını yüzde 4'ten yüzde 3,7'ye revize ettiğini kaydetti.

- "Dünya nereye gidiyorsa biz de bundan öyle ya da böyle ülke olarak etkileneceğiz"

Dünya Ticaret Örgütü'nün şubat ayında bir kez daha revize ihtiyacının doğduğunu bildirdiğini aktaran Pekcan, şunları söyledi:

"Bunun dışında IMF küresel büyümeyi yüzde 3,9, 3,7 en son 3,5'a revize etti. Avrupa Birliği'nin büyümesi ki bizim en büyük ticaret ortağımız yüzde 2'den 1,6'ya geldi. Almanya'nın büyümesi 1,3'te. Bizim en çok ihracat yaptığımız Almanya aralık ayı ithalat rakamı yüzde 4,7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız İngiltere'nin aralık ayı ithalatı da yüzde 4,2 düştü. Bunları neden söylüyorum, biz dünyanın aksi yöne gidemeyiz. Dünya nereye gidiyorsa biz de bundan öyle ya da böyle ülke olarak etkileneceğiz. Buna rağmen biz 2018'i 168 milyar dolar gibi Cumhuriyet tarihinin rekor bir rakamıyla tamamladık. Bundan da önemlisi biz ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 75'lerde kapattık. Buradaki amacımız, 2019'daki önceliğimiz ihracatın ithalatı karşılama oranının artması ve bütün stratejilerimizi, çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz. Amacımız sadece ihracatı artırmak değil ihracatın ithalatı karşılama oranını artırmak."

Dünya ticaretinin güç kaybettiğini vurgulayan Pekcan, 2008 yılında küresel ticaretin küresel ekonomiye oranının yüzde 61'lerdeyken bu oranın yüzde 58'e düştüğüne işaret etti.

- "Dış borçlanma ihtiyacını azaltıyoruz, ülkenin büyümesine katkı veriyoruz"

Türkiye'de de ilk defa dış ticaretin milli gelire oranının yüzde 50'ye ulaştığını kaydeden Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu çok büyük bir başarı. İnşallah bundan sonra da devam edecek. 2018'e göre ocak-şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87 ve 10,8 milyar dolar dış ticaret açığında azalma oldu. Yani biz Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını sadece ocak-şubatta 10,8 milyar dolar azalttık. Bu ne demek, hem dış borçlanma ihtiyacını azaltıyoruz, aynı zamanda ülkenin büyümesine katkı veriyoruz."

Üçüncü çeyrekte dış ticaret rakamlarının Türkiye'nin büyümesine katkısının yüzde 6,73 olduğuna işaret eden Pekcan, dördüncü çeyrekte bu rakamın 9,7'ye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin büyümesinin küresel ekonomiden ve ağustos-eylül ayındaki kur fırtınasından da etkilenerek, 2,6 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Pekcan şunları kaydetti:

"Ama dış ticaretin buna katkısı 4,2. Bunları sizinle gururla paylaşıyorum. İnşallah bundan sonra da daha fazla tasarıma, daha fazla markalaşmaya, daha fazla teknolojiye yatırım yaparak ve ihracatını destekleyerek ihracatımızın artışını sürdürülür kılabilmek için çalışacağız. Bunun için de rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla rekabetçi olmamız için daha fazla tasarıma markalaşmaya önem veriyoruz. İç ticarette, dış ticarette, gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Üretimde ve ihracatta da yüksek teknolojili ürün ihracatına önem veriyoruz. Dünya bir e-ticaret devriminden geçerken teknolojide bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak bizim bunun dışında kalma lüksümüz yok. Kalamayız. El birliğiyle hep beraber çalışarak, inşallah bu rakamları daha yüksek seviyelere taşıyacağız. "

Bakan Pekcan, toplantının ardından Kastamonu'dan ayrıldı.

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istişare toplantısı Kastamonu KUZKA Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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