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"Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarını 'abartmamak' lazım"

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 00:35 | Son Güncelleme

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen: - “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları abartmamalıyız” - “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok” - “Türkiye para politikaları da dahil son altı ayda önemli tedbirler aldı” - “Ekonominin nispeten önemli sayılabilecek bu gerileme döneminde mali sektörü yakından izlemek ve gerekirse önlem almak önemli”

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türk ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları “abartmamak” gerektiğini belirterek, “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.” dedi.

Thomsen, IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin Türk ekonomisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Thomsen, Türk ekonomisinin bazı sıkıntılarla karşı karşı kaldığını ve ekonominin durgunluk döneminden geçeceğini düşündüklerini belirterek, “Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları abartmamalıyız.” diye konuştu.

“Türkiye para politikaları da dahil son altı ayda önemli tedbirler aldı.” diyen Thomsen, ülkenin enflasyon beklentisini yeniden belirleyerek, enflasyonu düşürmek için sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

Thomsen, şeffaflığa, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ve sıkı para politikalarının devam ettirilmesine vurgu yaparak, “Ekonominin nispeten önemli sayılabilecek bu gerileme döneminde mali sektörü yakından izlemek ve gerekirse önlem almak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Türkiye ile tüm görüşmelerin üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yönelik yaptığı sıradan gözetim çerçevesi içinde yapıldığının altını çizerek, “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.” dedi.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kez) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. IMF Kuruluş Anlaşması’nın 4. Maddesi kapsamında yapıldığı için “Madde IV Görüşmeleri” olarak da adlandırılan bu görüşmeler IMF’nin her üyesi gibi Türkiye ile de her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen türk ekonomisi Uluslararası Para Fonu (IMF)

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