FİNANS

"Türkiye'nin ekonomik temelleri son derece sağlam"

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 22:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: - "Türkiye'nin ekonomik temelleri son derece sağlam. Makro ekonomik göstergeleri son derece iyi. Öyle ufak tefek saldırılar karşısında Türkiye ezilecek, yıkılacak bir ülke değildir. Türkiye son derece güçlü, dinamik bir ülkedir" - "Maalesef İslam dünyasından gelen yatırımcılar halen son derece cılız ve küçük firmalardan oluşuyor. AB için Türkiye cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Türkiye'nin ekonomik temelleri son derece sağlam. Makro ekonomik göstergeleri son derece iyi. Öyle ufak tefek saldırılar karşısında Türkiye ezilecek, yıkılacak bir ülke değildir. Türkiye son derece güçlü, dinamik bir ülkedir." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi tarafından kentte bir otelde düzenlenen Arap Yatırımcılarla İstişare Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Mersin'in, Akdeniz havzasında önemli ticaret merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kentin; ticareti, sanayisi ve tarımıyla güçlü bir alt yapısı bulunduğunu ifade eden Elvan, en az 7-8 ürünün üretiminde de Türkiye birincisi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin 16 yılda milli gelirini 3,5 kat artırdığını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Satın alma gücü itibarıyla dünyanın 13. büyük ekonomisi olmuş ve önümüzdeki yıl dünyanın 12. büyük ekonomisi konumuna gelecektir. 170 milyar dolar ihracatımız var. İhracat ürünlerimizin yüzde 90'ı sanayi ürünü. Her geçen gün yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı artıyor, bundan sonra da artacak. Mersin'e yapacağınız her yatırım sadece bu ülkeye değil, sizin kendi ülkenize de yapılan bir yatırım olarak görmelisiniz. Son 16 yılda yaklaşık 200 milyar dolarlık bir yabancı sermaye Türkiye'ye geldi. 192 milyar dolar gelen toplam yabancı yatırım. Türkiye'ye gelip de zarar eden, para kazanmayan çok fazla firma da duymadım. Her gelen daha da büyüyor, güçleniyor. Çünkü Türkiye bir taraftan Gümrük Birliği'nin bir parçası yani Avrupa Birliği'ne (AB) gümrüksüz mal satabilme imkanına sahipsiniz. Diğer taraftan da güçlü kurumsal alt yapıya sahip ve güçlü bir hukuk sistemine sahip."

Elvan, bugüne kadar ağırlıklı olarak Avrupa'dan yatırımcıların geldiğini bildirdi.

Özellikle İslam dünyasından daha çok yatırımcının gelmesi için uğraştıklarını dile getiren Elvan, "Ama maalesef İslam dünyasından gelen yatırımcıların halen son derece cılız ve küçük firmalardan oluşuyor. AB için Türkiye cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Kısa bir süre ekonomide sarsıntılı bir dönem geçirdik ama Türkiye'nin ekonomik temelleri son derece sağlam. Makro ekonomik göstergeleri son derece iyi. Öyle ufak tefek saldırılar karşısında Türkiye ezilecek, yıkılacak bir ülke değildir. Türkiye son derece güçlü, dinamik bir ülkedir." diye konuştu.

PARTNERAssolist izin vermeden olmaz!Assolist izin vermeden olmaz!
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi
Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan mersin

En Çok Okunan Haberler

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Kral'dan sürpriz karar: Ülke yönetimi değişti

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

Tek tek açıkladılar! İşte ödeyeceğimiz ücretler

BDDK'dan bankalarla ilgili önemli açıklama!

BDDK'dan bankalarla ilgili önemli açıklama!

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

'Ekonomiye Değer Katanlar'a ödülleri verildi

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ni kazananlar açıklandı 

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

TİM / Gülle: 2019’da daha çok ihracat konuşacağız

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Kızılay'a destek için 'Altın Katılım Fonu' kuruldu

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

Ayık: Kişi başı turist gelirini 1000 dolar seviyesine çıkarmalıyız

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

ICBC Turkey üst yönetim kadrosunda değişiklikler yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.