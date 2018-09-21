"Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır, geleceğimiz aydınlıktır"

"Ekonomide bundan sonra hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası şeffaf bir şekilde tüm kamuoyuna anlatıldı. Bundan sonra ekonominin tüm paydaşları bunu yerine getirmek için her türlü gayreti göstereceğiz. Yapılması gereken tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem mevzuatla ilgili hem de uygulama boyutuyla bu sorunların en güzel biçimde, en sıkıntısız olarak aşılacağı inancındayız. Bu sıkıntıları beraber çözeceğiz. Türkiye'de yaşanan bu sıkıntıların daha ziyade rasyonel değil psikolojik olduğunu görüyoruz. Hem piyasa aktörleri hem de az önce burada bir araya geldiğimiz iş adamlarımızla paylaştık. Türkiye'nin ekonomisi çok sağlamdır ve geleceğimiz aydınlıktır. Türkiye daha güçlü ekonomisiyle yoluna devam edecektir."

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların başarıyla atlatılacağına inançlarının tam olduğunu belirten Gül, şöyle devam etti:

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Ekonomide bundan sonra hangi politikaların izleneceği, hükümetimizin yol haritası şeffaf bir şekilde kamuoyuna anlatıldı. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Hem mevzuatla ilgili hem de uygulama boyutuyla bu sorunların en güzel biçimde, en sıkıntısız olarak aşılacağı inancındayız." dedi.

Gaziantep'in 7 milyar dolar tutarındaki ihracatıyla Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden olduğunu ifade eden Gül, Yeni Ekonomi Programı'nın bütün iş adamları ve sanayiciler tarafından büyük bir heyecanla kabul edildiğini, bunun kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Bakan Gül, yerli malı kullanımı konusunda iş adamlarıyla mutabakata vardıklarını dile getirerek, "Katma değeri yüksek ürünler üreterek, markalara yönelerek bu krizi fırsata çevirecek bir Türkiye ekonomisi var." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da Gaziantep'in ticaret ve sanayi kenti olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in bankalar için de çok önemli olduğunu dile getiren Aydın, "Burada iş adamlarımızla iyi yanlarımızı da konuştuk eksik yanlarımızı da. 'Neler yaparız?' dedik. Yeni bir orta vadeli programın akabinde Gaziantep'ten çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Biz üzerimize düşen her türlü görevi bu kent için yapmaya hazırız, bunu bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

