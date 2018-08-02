Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 30 azaldı

EBRU ŞENGÜL - Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 azalarak 30 milyon 167 bin 180 dolara geriledi.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl ocak-haziran döneminde Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan toplam 808 milyon 624 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise söz konusu 5 ülkeden alınan elektrik miktarı yüzde 3,43 azalarak 780 milyon 865 bin kilovatsaate geriledi.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde elektrik ithalatına 43 milyon 471 bin 96 dolar ödenirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 30,6 azalışla 30 milyon 167 bin 180 dolara geriledi. Böylece, 13 milyon 303 bin 916 dolar yurtta kaldı.

Ocak-haziran döneminde en fazla elektrik ithalatı mayıs ayında yapıldı. Mayısta, Yunanistan, Çekya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 232 milyon 660 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 9 milyon 341 bin 718 dolar ödendi.