"Türkiye'nin elini bileğini bükecek bu dünyada hiçbir güç yok"

"Bugün 16 yıl öncesiyle şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda iş insanları şunu görecektir. Bindiğimiz araç değişti. Yaşadığımız ev büyüdü. Giydiğimiz elbiselerin sayısı arttı, kalitesi büyüdü. Tükettiğimiz ürünlerin sayısı, niteliği ciddi bir değişikliğe uğradı. Artık biz Türkiye'nin refahtan her alanda faydalanan gerek çalışanıyla gerek çiftçisiyle gerek işveren ve işçisiyle Türkiye'nin her ürettiğinden mutlak surette faydalanan bir toplumun parçasıyız. Bugün 16 yıl önce kaygılarımız, sorunlarımız, karamsarlığımızı iyimserlik, geleceğe umutla bakış ve geleceğin planlayıcısı konumundaki insanlar olarak nitelendiriyoruz kendimizi. Niye oldu bu? 2002 yılında başlayan o serçe bize bu öz güveni sağladı. Nasıl sağladı? İşte ekonominin 3 katı büyümesi, kişi başına düşen gelirin 3 katının üzerinde büyümesi ve özellikle her türlü krizi atlatabilme özelliğine sahip olmasından dolayı geleceğe ümitle bakıyoruz."

Nebati, 2013 yılı mayıs ayında faizlerin 4,5 civarında ve dövizin çok ucuz olduğunu, yatırım kararları alınıp, temellerinin atıldığını ama bazılarının, "3'üncü köprüye hayır, 3'üncü havaalanına hayır." dediğini ve Gezi Olayları adı altında ülkede kaos ortamı oluşturduğunu, bu kaosu milletin kendisinin atlattığını aktardı.