Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu İzmir'e taşınıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası İzmir’de yapılacak.

Red Bull açıklamasına göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası, 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı sahilinde gerçekleştirilecek.

İstanbul’da başlayan ve 3x3 milli takım "Red Light"ın kazandığı eleme sonrasında meydan okuma İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye finaline gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye şampiyonu olan takım, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 internet adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

- 3x3 hakkında

Verilen bilgiye göre, popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu.