FİNANS

Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol Turu İzmir'e taşınıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda ikinci eleme turnuvası, 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı sahilinde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası İzmir’de yapılacak.

Red Bull açıklamasına göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda ikinci eleme turnuvası, 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı sahilinde gerçekleştirilecek.

İstanbul’da başlayan ve 3x3 milli takım "Red Light"ın kazandığı eleme sonrasında meydan okuma İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası’na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye finaline gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye şampiyonu olan takım, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 internet adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

- 3x3 hakkında

Verilen bilgiye göre, popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu.

Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3'te üç oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor. 3x3 basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Popülaritesi artan spor, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
3x3 Basketbol Turu Red Bull

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