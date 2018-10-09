Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin en büyük enerji zirvelerinden birini Antalya'da gerçekleştireceğiz. Enerjiyle ilgili ulusal ve uluslararası pek çok önemli paydaş enerjinin geleceğini Antalya'da masaya yatıracak. Antalya bu yönüyle de enerjinin geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynayacak." dedi.

9. Enerji Zirvesi dolayısıyla Antalya'da bulunan Bakan Dönmez, AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Antalya'nın, köklü geçmişi ve bugün sahip olduklarıyla artık bir dünya şehri olduğunu söyledi. Dönmez, tarımda, turizmde çok önemli bir konumda bulunan Antalya'nın, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

G20 Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve botanik EXPO başta olmak üzere çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya'nın, bu alanda da dünyanın gözde kentlerinden olduğunu belirten Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımız pek çok toplantıda zikrettiler. G20 sonrası pek çok devlet başkanı ve lider 'Gelmiş geçmiş en iyi G20 Zirvesi Antalya'da gerçekleşti.' diyerek teşekkürlerini sundular. Bütün bunlar büyük bir emek ve özverili çalışmaların ürünü. Antalya'yı daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.