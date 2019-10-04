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Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın inşası için, 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank’la kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından biri olan ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’nın inşası için, 2018 yılında Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve MUFG Bank’la kredi anlaşması imzaladı.
OYAK Port finansmanı için imzalanan bu sözleşmenin, Japon şirketlerinin Türkiye’deki yatırımları ve ihracatı için fırsat yaratması bekleniyor.
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., Türkiye’nin en büyük otomotiv limanının inşası için adımlarını hızlandırdı. Toplam 110 milyon dolarlık yatırım için gerekli olan tutarın 44 milyon doları Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) tarafından karşılanırken, kalan kısmın da bir bölümü MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group) tarafından sağlanacak. Bu kredi anlaşmasının, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik iş birliklerinin artmasına da ön ayak olması bekleniyor.
OYAK ve grup şirketlerinin etkinliğini, verimliliğini ve karlılığını artıracak uygulamaları devreye aldıklarını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şunları söyledi:
“Ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini kendi hedefimiz olarak görüyor, adımlarımızı bu vizyonla atıyoruz. Uluslararası finans piyasalarının en önemli aktörlerinden olan JBIC ve MUFG Bank ile olan bu anlaşma da bu anlamda bizler adına gurur verici. Küresel dalgalanmaların olduğu dönemlerde hızlı, atik ve esnek davranmak, en az yatırım süreçlerini doğru kurgulamak kadar önemli. Bu nedenle, imzaladığımız sözleşme ülkemize ve OYAK’a olan güvenin göstergesidir. OYAK’ı çok daha iyi noktalara, sürdürülebilir başarı hedefiyle taşımaya devam edeceğiz.”
Limanın inşaasının 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Erdem, OYAK Port’un uluslararası otomotiv lojistik trafiğinin merkezi olacağını söyledi. Erdem, “Standartlarıyla ve kapasitesiyle dünyanın sayılı limanları arasına girecek olan OYAK Port, artan otomotiv ihracatı hacminin yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak” dedi.
Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası JBIC’den yapılan açıklamada; “Bu kredinin, OYAK Grup Şirketleri ve JBIC arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi, Türkiye ve dünyada çeşitli sektörlerde Japon şirketlerinin yatırımları ve ihracatı için daha fazla fırsat yaratmak üzere taraflar arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekleniyor” denildi.
Yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olan ve uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek liman, NYK Line ortaklığında Kocaeli’ne bağlı Körfez ilçesinin Yarımca Bölgesinde 235 bin metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor. Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesiyle sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek olan limanın, Türkiye’nin 1 numaralı ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’ olması hedefleniyor.
Elleçleme kapasitesi : Yıllık 780 bin araç
Toplam Liman Alan : 235 bin m2
Rıhtım Uzunluğu : 539 m
Deniz derinliği : 12-14 metre
Açık Park Alanı Kapasitesi : 7639 araç
Kapalı Katlı Otopark Kapasitesi : 8154 araç
(Fotoğraflı)

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

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