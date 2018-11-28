Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Kasım (DHA)-İnternetten orijinal adı altında satılan sahte saatler,Türkiye’de saat sektörüne de büyük darbe vurdu. Sahte saat satışları sektörde şirketlerin maddi kaybı ile daralmayı beraberinde getirerek hem istihdam hem de vergi kaybına yol açtı. Türkiye’nin en büyük saatçisi olan Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, devletin konuya el atmaması halinde 5 yıl içerisinde Türkiye’de saat perakendecisi kalmayacağını söyledi. Kaya, “İnternetten satılan saatler dünya ve moda markasıysa bana göre yüzde 99.9’u sahtedir. Bizim şirketimizde 1100 kişi çalışırken son zamanlarda bu 835 kişiye kadar düştü. Sebebi de sahte saat satışları. Her geçen gün mağaza kapatmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda devlete vermiş olduğumuz 157 milyon TL vergi, sahte saat satıcıları olmasaydı en az 300 milyon TL’ydi” dedi.

Türkiye’de saat ve takı olarak 30 global markayı temsil eden ve yılda 500 ila 600 bin saat satan Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya,Demirören Haber Ajansı’na(DHA) internetten orijinal adı altında satılan sahte saatlerin sektöre verdiği olumsuz etkiyi detayları ile açıkladı. İnternette sahte saat satışlarının her geçen gün arttığını dile getiren Kaya, “Şahsi kanaatim 5 sene içerisinde eğer devletimiz buna müdahale etmezse önümüzdeki 5 sene içerisinde ülkemizde moda markalarından bilinen, ticaretin döndüğü güçlü markalarda zaten orijinal saat göremeyeceksiniz. İnsanlar orijinal saat taktıklarını sanacak ama kollarındaki saatler sahte olacak. Devletimizin buna el atması gerekiyor. 5 sene içerisinde Türkiye’de muhtemeldir ki saat perakendecisi kalmayacak. Saatler internette satılacak. Bu satılan saatlerde sahte olacaktır. Bundan eminim. Tüketiciler bunu bilmeden orijinal diye satın alıyorlar ama 6 ay veya bir sene sonra saatinde problem yaşayınca distribütör firmaya getirdiklerinde sahte olduğunu öğrenerek büyük şok yaşıyorlar” diye konuştu.