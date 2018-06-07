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"Türkiye'nin en büyük toplu konut projesi" kitaplaştırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Gaziantep'te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde yürütülen 50 bin konutluk "Kuzey Şehir" projesinin her bir aşaması kitaplaştırılarak mesleki disiplinlerce faydalanılacak bir eser haline getirilecek - TOKİ Başkanı Ergün Turan: - "2023 yılına gelindiğinde Gaziantep'te Kuzey Şehir adıyla Türkiye'ye örnek olacak, hatta uluslararası ölçekte örnek olabilecek şehirleşme modelini ortaya çıkaracağız. Proje bittiğinde 200 bin insanın yaşadığı adeta yeni bir şehir kurulmuş olacak" - "Gaziantep Kuzey Şehir'in şehircilik serüvenini kitap haline getiriyoruz. Bu kitap, gelecekte Türkiye'deki akademilerde ve meslek disiplinlerinde faydalanılacak bir eser haline gelecek"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Gaziantep'te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçirilen "Kuzey Şehir" projesinin tüm aşamalarının kitaplaştırılarak akademiler ve mesleki disiplinlerce faydalanılacak bir eser haline getirileceği belirtildi.

TOKİ tarafından dünyada bir ilk olacak şekilde planlanan 50 bin konutluk Kuzey Şehir'in ilk bölümünde yer alan 749 konutun çekilişle sahiplerine teslim edildiği proje, Gaziantep için özel olarak kurgulanan bir modelle tasarlandı.

Mahalle kurgusunda geleneksel kent dokusunun elde edildiği, 2023 yılında tamamlanması öngörülen şehir, Türkiye'deki 23 ilden daha büyük olacak.

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı adeta yeni bir şehir olarak planlanan çalışma kapsamında ilk günden itibaren tüm aşamalar kitap haline getirilecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Şehir Projesi'nin hem şehir plancılığı hem de şehircilik açısından önemli olduğunu söyledi.

Projenin aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar oluşturduğu müktesebatın farklı bir evreye döndüğü yer olduğunu ifade eden Turan, "Bundan sonra Türkiye'de şehircilik tartışmaları yapılırken Gaziantep'teki Kuzey Şehir'den mutlaka bahsedilecek. Gelecekte de bu projeden daha iyilerinin yapılmasına vesile olacak bir çalışma hayata geçirildi burada." dedi.

Projenin neredeyse tamamına yakınının Hazine arazisi üzerinde olduğunu aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Burası yatay mimari konseptiyle yapıldı. Projenin kentsel tasarımı da mahalle bazlı gerçekleştirildi. Buradaki camiden okula kadar tüm yapılar yaya erişim mesafesinde. Birbirine yeşil alanlarla, meydanlarla bağlanan bir yapı var. Binalar arasındaki mesafeler de Gaziantep kültürüne uygun şekilde yapıldı. Binalar apartman olmasına rağmen düşük katlı olduğu için avlularla birbirine bağlanan bir konsept var. Burası tam anlamıyla sosyal konut projesi. Yani tüm bunları anlatırken lüks bir projeden bahsetmiyoruz."

- 200 bin kişilik yeni bir şehir kuruluyor

Turan, Kuzey Şehir'in organize sanayi bölgelerine yakın bir noktada olduğuna işaret ederek, insanların burada konaklamaya başlamasıyla kent içi trafiğin de önemli ölçüde servislerden kurtarılacağını dile getirdi.

Proje kapsamında ilk satışların yapıldığını ve 769 konutun sahiplerine teslim edildiğini anımsatan Turan, bu konutlar için yapılan 15 bin başvurunun, projenin doğru ve mantıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Turan, 913 konutluk ikinci etabın da 28 Haziran'da satışa çıkarılacağını belirterek, "İnşaatı süren 3 bine yakın konut bulunuyor. 3 bine yakın da ihale aşamasında konut var. 2023 yılına gelindiğinde Gaziantep'te Kuzey Şehir adıyla Türkiye'ye örnek olacak, hatta uluslararası ölçekte örnek olabilecek şehirleşme modelini ortaya çıkaracağız. Proje bittiğinde 200 bin insanın yaşadığı adeta yeni bir şehir kurulmuş olacak. Burada 40-50 bin konut bulunacak." diye konuştu.

Proje için 3,5 yıldır planlama, arazi tahsisi, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapıldığını anlatan Turan, bu süreçte akademik çevre ve yerel inisiyatiflerle sık sık bir araya geldiklerini söyledi.

Bu kapsamda çalıştaylar da yapıldığını ifade eden Turan, "Bu proje hem TOKİ açısından hem de planlama ve uygulamasının yapıldığı yer olarak yegane örneklerden birisi. Uzun lafın kısası, burası ortak akılla ortaya çıkan bir proje. Kuzey Şehir'deki tüm aşamaları kitap haline getiriyoruz. Gaziantep Kuzey Şehir'in şehircilik serüvenini kitap haline getiriyoruz. Bu kitap gelecekte Türkiye'deki akademilerde ve meslek disiplinlerinde faydalanılacak bir eser haline gelecek." diye konuştu.

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