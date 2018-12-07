FİNANS

Türkiye'nin en büyük VDMK ihracına büyük talep

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 13:15 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı: -"Türkiye'nin en büyük VDMK ihracı bugün başarıyla tamamlandı" - "Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldi" - "Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 7 Aralık'ta satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı" - "Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK'lar Borsa İstanbul'a kote olacaktır"

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracının başarıyla tamamlandığı ve söz konusu ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük VDMK ihracı bugün başarıyla tamamlandı.

Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep, ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu. Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Garanti Bankası'nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon'un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK'ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır."

Açıklamada, ihraç edilen VDMK'ların, JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirildiği ve uzun vadeli ulusal notunun "AAA (Trk)" olarak belirlendiği ifade edilerek, "İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK'lar Borsa İstanbul'a kote olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı varlığa dayalı menkul kıymet VDMK

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