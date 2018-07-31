"Türkiye'nin en değerli doğal taşı Marmara Adası'ndan çıkıyor"

Dinçer, adada "dolomit" ve "Marmara" mermeri üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

Marmara'nın, Yunanca mermer anlamına geldiğini ifade eden Dinçer, "Mermerin doğduğu yer diyebiliriz. Mermer adı Marmara Adası'ndan geliyor. Bütün bölgeye, denize ve adaya adını veren bir ürün çıkıyor Marmara Adası'ndan." dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Adası'nın doğal taş ve mermer rezervi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Değişik renklere sahip dolomit taş çeşitleri arasında en çok beyaz olanları tercih edilirken, bu taşlar iç ve dış mekan projelerinde tercih ediliyor.

Sanayiden dekorasyona çok farklı kullanım alanları bulunan ve değişik ölçülerde üretilen dolomit taş, özellikle son yıllarda dekoratif ve peyzaj amaçlı kullanılıyor.

UĞUR ULU - Kalsiyum ve magnezyum içeren karbonat bileşiminden oluşan ve Türkiye'nin en değerli doğal taşı olarak nitelendirilen "beyaz dolomit taş", Balıkesir'in Marmara Adası'ndan çıkarılıyor.

"Dolomit aslında farklı kimyasal ve fiziksel özelliğe sahip bir doğal taş. Marmara mermeri, mermer özelliğinde bir ürün. Marmara mermerinin de kendi içinde farklı seleksiyonları var. Dolomit dediğimiz de beyaz ve "spider" dediğimiz içinde kırmızı desenlerin olduğu bir ürün. Marmara Adası'ndan çıkardığımız beyaz dolomit doğal taşı, Türkiye'nin şu anda en değerli taşı. Dünyada beyaz renk doğal taş modası var. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu modanın devam edeceğini düşünüyoruz. Bu trend uzun bir süre daha devam edecek."

"Marmara Adası'ndan 100'ün üzerinde ülkeye mermer ihracatı gerçekleştiriliyor." diyen Dinçer, adada dolomit ve mermer üzerine çalışan 40 civarında firma bulunduğunu, bunların hem iç piyasaya hem de yurt dışına ürün temin ettiklerini söyledi.

Dinçer, adadaki mermer rezervine ilişkin, "Deniz seviyesine kadar mermer var. Biz hala zirvelerdeyiz. Adada yüzyıllarca yetecek kadar rezerv var." diye konuştu.

Türkiye'de 400'ün üzerinde farklı renk ve desende mermer olduğunu anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Aynı ocakta bile farklı seleksiyonlarla farklı renkler söz konusu. Türkiye'den 185 civarında ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ana pazarlarımız. Avrupa ülkelerine de ciddi satışlar gerçekleştiriyoruz. Üretim bazında ise Bilecik, Bursa, Burdur en önemli, yoğun üretim yapılan bölgeler."

