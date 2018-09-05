Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club buluşması kapsamında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi ve Ödül Törenine, Türk iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su Araştırması” ödül töreni, Capital ile Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Amgen Türkiye, Beymen, Citibank, CPP Group, Fujitsu, P&G, QNB Finansfaktoring, Sportive, Tanfer Klinik ve Türk Tuborg destek sponsorluğunda gerçekleştirilen yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı kapsamında yapıldı.

Açılış konuşmalarını Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın yaptığı organizasyon, ‘Liderler Oturumu’ ile devam etti.

Tüm zorlukları aşarak tepe yönetime gelen kadınların farkı nasıl yarattıklarını anlattıkları oturumun moderatörlüğünü ise P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptı.

Oturumda Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, Brightstar Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu, Danone Türkiye Entegrasyon ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, bir kadın olarak kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve gelecek hedeflerini anlattılar. Oturumun ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su sıralamasında liderlik koltuğuna oturan isim; 9.1 milyar TL ciroyu ve 2 bin 500 kişilik ekibi yöneten Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui oldu. Listede, ikinci ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, üçüncü ise MV Holding CEO’su Ebru Dorman olurken; Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu dördüncü, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı ise beşinci olarak yer aldı.

Kadının en önemli liderlik becerilerinden birinin değiştirme-dönüştürme gücü olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, geleceği dönüştürmenin kadınların elinde olduğunu, kadınların attığı her cesur adımın, dünyayı çok daha güzel bir hale getireceğine inandığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Kadının en önemli liderlik becerilerinden biri değiştirme-dönüştürme gücü. Geleceği dönüştürmek, işte tam da bu yüzden kadınların elinde. Vodafone olarak biz de faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kurum içinde ve dışında, kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Telekom sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 23 iken, Vodafone’da bu oran yüzde 42 ile sektörün yaklaşık iki katı. Yarınların, kadınların açacağı yepyeni yollarla çok daha heyecan verici olacağına inancımızla, kadınları destekleyen uygulama ve sosyal projelerimize devam edeceğiz. Ayrıca var gücüyle, kadınların eşit katılımıyla şekillenecek bir yarın için çalışanlar olduğunu biliyorum.”

Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO Listesi