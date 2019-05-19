Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı

Nedim KOVAN/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlediği yarışmanın sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla Samsun'da düzenlenen programda açıklandı. TOBB ve TEPAV, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini Samsun Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen programda açıkladı. Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda oda, borsa başkanı ile TOBB kadın ve genç girişimciler kurulu başkanları katıldı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde birinciliği 2015-2017 döneminde cirosunu yüzde 5324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması aldı. Programda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin daha çok zengileşmek ve refahını artırmak için küresel ekonomiyle daha fazla bütünleşmek zorunda olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye 100 başarı öykülerinin, hayata yeni atılacak gençlerimizi girişimci olmaya teşvik etmesini umut ediyoruz. Türkiye 100 şirketleri, sergiledikleri üstün büyüme performanslarıyla, ülkemiz ekonomisinin dinamosu konumundalar. Türkiye 100 listesindeki şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Türkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir göstergesidir. Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket, 2015-2017 döneminde cirosunu ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59,8 milyon TL. Şirketler 2015 - 2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 oranında artırdı. Bu 100 şirketin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. İhracatta, Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. İhracat yapan firmalar toptan ticaret sektöründe yoğunlaşıyor" dedi.

BAKAN VARANK KUTLADI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 100 şirketin her birini ayrı ayrı tebrik ederek, 2012 yılından bu yana TÜBİTAK’ın öncülüğünde yürütülen Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’na değindi. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip programın önemini anlatan Bakan Varank, "7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz BİGG programıyla gençlerimize, bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere 175 milyon lira destek sağladık. Bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız TÜBİTAK BİGG programının ikinci çağrısı da sonuçlandı. İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz" dedi. 81 İLDE 25 BİN EĞİTİM PROGRAMI Bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 25 bin eğitim programı açtıklarını, bu programlarda 1.5 milyon katılımcıya girişim eğitimi verdiklerini de anlatan Bakan Varank, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında girişimcilik dersi alan 230 bin gencimize KOSGEB aracılığıyla yeni Girişim Destek Programı’na başvuru hakkı tanıdık. Üniversitelerce, örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri için, 141 üniversiteye uygulamalı girişimcilik eğitimi onayı verdik. Son 10 yılda kendi işini kuran 50 binden fazla girişimcimize 1 milyar 600 milyon lira destek sağladık. 22 bin kadın girişimcimiz de bu desteklerden yararlandı. En hızlı büyüyen 100 şirketimizin 27 tanesine ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK aracılığıyla 27 milyon lirası hibe olmak üzere 72 milyon lirayı aşkın destek vermişiz."