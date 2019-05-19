Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.

Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekte dikkat çekmek ve küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek için düzenlenen ve başvuran şirketlerin 2015-2017 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasının sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Samsun'da açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulan 100 şirketin temsilcileri, teker teker platforma davet edildi.

Firmaların yöneticilerine Varank, Pekcan ve Hisarcıklıoğlu tarafından plaket takdim edildi.